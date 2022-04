Nasza Czytelniczka przesłała do Redakcji zdjęcia i wideo ze spaceru w lesie. Niestety nie chodzi o piękne widoki, a o śmietnisko.



– W lesie ze Stobna do Mojęcic ktoś zrobił wysypisko rzeczy i roślin z ogródka. Może ktoś rozpozna. Jest to świeża sprawa, gdyż niektóre rośliny były w tak dobrej formie, że je zabrałam do siebie – poinformowała w wiadomości prywatnej Czytelniczka.

Przypominamy, że za zaśmiecanie lasu grożą mandaty i wysokie grzywny.