List intencyjny z hiszpańskim miastem zostanie podpisany w tym roku

Gmina Wołów prowadzi rozmowy na temat nawiązania partnerstwa z hiszpańskim miastem Martos.

Burmistrz Dariusz Chmura oraz wiceburmistrz Jan Janas rozmawiali on-line z włodarzem miasta, burmistrzem Victorem Manuelem Torresem Caballero. W trakcie spotkania włodarze opowiedzieli o dotychczasowych działaniach samorządów, omawiając takie zagadnienia jak edukacja, agrobiznes, turystyka, sport, rekreacja, kultura i wymiana międzynarodowa. – To, co łączy oba nasze miasta to z pewnością bogata historia, ochrona środowiska oraz zabieganie o pozyskiwanie środków unijnych i wprowadzanie cyfryzacji do naszych szkół i jednostek organizacyjnych. – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. – Mimo dzielącej nas odległości potrafimy już teraz znaleźć wspólne mianowniki.

Partnerstwo z miastem Martos ma przynieść przede wszystkim możliwość organizowania wymian młodzieży. Język hiszpański staje się coraz bardziej popularny i uczą się go chociażby uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Oba miasta wyraziły chęć podpisania listu intencyjnego jeszcze w tym roku.

źródło: wolow.pl