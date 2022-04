Marszałek wręczył stypendia samorządu województwa utalentowanym dolnośląskim sportowcom

Ponad 100 sportowców otrzymało dziś stypendia dla najbardziej utytułowanych przedstawicieli dolnośląskiego sportu. Wśród wyróżnionych są medaliści Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy, zawodnicy znani w Polsce i na Świecie ale przede wszystkim młodzi sportowcy, najbardziej obiecujące i perspektywiczne talenty. Stypendia wręczyli marszałek Cezary Przybylski oraz Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa, odpowiedzialny za rozwój dolnośląskiego sportu.

– Cieszę się, że po dwóch latach przerwy znowu możemy się spotkać osobiście na uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych samorządu województwa dolnośląskiego. Ograniczenia związane z możliwościami treningowymi, zmiany terminów zawodów, w tym Igrzysk Olimpijskich, do których ciężko trenowaliście od wielu lat, ale także zmiana cyklów treningowych, to tylko niektóre z problemów, które pokonaliście. Jestem przekonany, że te przeciwności tylko zahartowały Wasz silny sportowy charakter. Jesteście niezwykle utalentowani. Jesteście przyszłością dolnośląskiego sportu i wierzę, że zawsze dumnie będziecie reprezentować Dolny Śląsk. My jesteśmy z Was dumni i cieszymy się, że możemy wspierać rozwój waszych sportowych talentów – mówił podczas uroczystości wręczenia stypendiów sportowcom marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd województwa przeznaczył na stypendia kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Dziś 117 sportowców otrzymało comiesięczne wsparcie sięgające od 250 zł dla najmłodszych zawodników do 1200 zł dla najbardziej utytułowanych przedstawicieli dolnośląskiego sportu. Wśród wyróżnionych są medaliści Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy, zawodnicy znani w Polsce i na Świecie ale przede wszystkim młodzi sportowcy, najbardziej obiecujące i perspektywiczne talenty.

– Na początku chciałbym podziękować osobom dla których tu się znaleźliśmy – młodym sportowcom. Dziękuję wam nie tylko za osiągnięte wyniki, które przynoszą chlubę całemu województwu ale przede wszystkim za zaangażowanie i poświęcenie, wielogodzinną pracę na treningach wymagającą ogromnych wyrzeczeń oraz miesięcy spędzonych na obozach i zawodach sportowych z dala od rodziny. Dziękuję również trenerom i rodzicom bez waszej pracy obecne i przyszłe sukcesy dzisiejszych laureatów byłyby niemożliwe – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Stypendia Sportowe Województwa Dolnośląskiego są wyrazem uznania za szczególne osiągnięcia sportowe, które wpływają pozytywnie na wizerunek województwa oraz potwierdzają rangę i znaczenie dolnośląskiego sportu, są podziękowaniem dla zawodników za wyniki osiągnięte w zawodach sportowych, którzy swoja pracą wnoszą znaczący wkład w rozwój dolnośląskiego sportu. Stanowią wsparcie finansowe przygotowań do zawodów, przejazdów na treningi i umożliwienie zakupu niezbędnego sprzętu sportowego. Młodzi sportowcy potrzebują naszego wsparcia zwłaszcza na początku swojej kariery. Stypendia, które otrzymają od samorządu dla wielu z nich oznaczają możliwość dalszego rozwoju.

Dolny Śląsk jest regionem który zawsze wpierał i szkolił sportowców na najwyższym światowym poziomie. Zależy nam by sportowcy identyfikowali się z Dolnym Śląskiem, by utrzymana i zachowana została ciągłość ich rozwoju i kariery zawodniczej w dolnośląskich klubach. Dlatego W regionie powstaje szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę sportową, a wśród nich: Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach, Hala Lekkoatletyczna we Wrocławiu, Stadion Lekkoatletyczny w Lubinie czy tor saneczkowy w Karpaczu.

Od lat jesteśmy w czołówce województw najlepiej szkolących dzieci i młodzież, o czym świadczą wyniki osiągane przez naszych zawodników podczas młodzieżowych olimpiad i innych imprez rangi mistrzowskiej. Samorząd każdego roku przeznacza kwotę blisko 3 mln zł, która za pośrednictwem Dolnośląskich Związków Sportowych trafia do klubów. Do sportowców trafiają także nagrody sportowe – w ubiegłym roku nagrody o łącznej kwocie 350 tysięcy złotych trafiły do 60 sportowców.