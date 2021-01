Mieszkańcy ul. Poznańskiej będą pilnować sąsiadów

Jest to niewątpliwie temat rzeka, a w niektórych przypadkach, niestety, niekończąca się historia. Mowa o podrzucaniu śmieci w rejonie kontenerów ustawianych na osiedlach. Jak radzą sobie z nim spółdzielnie mieszkaniowe?

Pani Elżbieta z Wołowa mówi, że przy ul. Poznańskiej są systematycznie podrzucane śmieci. – Wyglądało to tak, jakby ktoś pod osłoną nocy porozkładał te worki przy różnych kontenerach. Niestety, nie udało się nam nikogo złapać za rękę – ubolewa pani Elżbieta, apelując jednocześnie do mieszkańców, by – jeśli zauważą, że ktoś podrzuca śmieci – sami zwrócili mu uwagę. Podrzucanie śmieci to jeden temat. Innym jest zagadnienie

segregowania śmieci na terenie spółdzielni mieszkaniowych. – U nas 70-80% mieszkańców sumiennie wypełnia obowiązki związane z selektywną zbiórką odpadów. Liczę, że ten odsetek będzie coraz większy, a tych, którzy nie będą brali sobie do serca sprawy segregacji, dyscyplinować będą również inni mieszkańcy. Musimy sobie bowiem zdać sprawę z tego, że gdyby spółdzielnia została obarczona jakąkolwiek karą za niewłaściwe segregowanie odpadów, wtedy finansową odczują to wszyscy mieszkańcy.

Miejmy jednak nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić – kończy pani Elżbieta.