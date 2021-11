Mirosław H. z zarzutami za jazdę pod wpływem alkoholu

Mirosław H. usłyszał zarzut kierowania samochodem pod wpływem alkoholu – podały dzisiaj ogólnopolskie media. – Nie komentuję – oświadczył generał podczas rozmowy z PAP.

Do zdarzenia doszło 25 października w miejscowości Kiełpieniec. Zatrzymanym kierowcą volvo według mediów miał być gen. Mirosław H., były lotnik i kosmonauta. W ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie zwróciła się o pomoc prawną do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, gdzie 80-letni kierowca volvo został przesłuchany i usłyszał zarzut. – Mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Nie przyznał się on do popełnienia tego czynu – powiedział w poniedziałek PAP mł. asp. Łukasz Rydzewski z gostynińskiej policji. Jak dodał, sprawą zajmie się teraz sąd.