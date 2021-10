Most przy Ludowej otwarty. W piątek ruszają prace drogowe przy Poznańskiej

Dziś rano został otwarty nowy most na Juszce przy ul. Ludowej w Wołowie, którego budowa była częścią przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338. Jak informuje burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, w piątek 15 października rozpoczną się prace drogowe na ulicy Poznańskiej, od skrzyżowania z ul. Przechodnią do skrzyżowania z ul.Robotniczą. Zostanie zapewniony dojazd do posesji prywatnych.

Po otwarciu mostu na Juszce przy ul. Ludowej został utrzymany objazd od strony ul. Garwolskiej. Wjazd do marketów będzie odbywać się przez most, jednak od 15 października przejazd w kierunku ul. Poznańskiej będzie zamknięty ze względu na prowadzone prace drogowe: roboty ziemne od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Przechodnią. Zostanie zapewniony dojazd do posesji prywatnych, od strony ul. Poznańskiej. Skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Robotniczą ma być przejezdne. Remont tego odcinka ma potrwać najprawdopodobniej do początku przyszłego roku – wszystko będzie zależeć od warunków pogodowych.

Przypominamy, że obecnie trwający, trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie realizuje Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Zadanie wyniesie 36 649 769,33 zł. Wspomniany etap przebudowy obejmuje ulicę Kościuszki, Leśną, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańską, Ludową.

źródło: UM Wołów