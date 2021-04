Motocyklista jechał bez kasku i był nietrzeźwy

W sobotę w godzinach wieczornych na terenie Wołowa doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego motorowerzysty. Mężczyzna nie miał założonego na głowie kasku i podczas uderzenia w betonowy słup doznał urazu głowy. 20–latek został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala we Wrocławiu.

10 kwietnia około godziny 21:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego do którego doszło na terenie ogródków działkowych w Wołowie. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący motorowerem 20-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego nie dostosował prędkości do warunków terenowych i uderzył w betonowy słup. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń głowy. Jak się okazało kierował skuterem bez kasku na głowie oraz w stanie nietrzeźwości. Po przebadaniu sprawcy ustalono, że miał ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejsce zdarzenia skierowano helikopter LPR, którym mężczyzna został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Z uwagi na fakt, że do zdarzenia doszło na terenie ogródków działkowych policjanci zabezpieczali miejsce lądowania helikoptera na stadionie miejskim w Wołowie, celem umożliwienia szybkiego przetransportowania poszkodowanego do szpitala.