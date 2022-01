Najbardziej wpływowe osoby w powiecie wołowskim w 2021 roku

Decydują, kierują, wpływają na nasze lokalne życie. Kim są, co robią, aby żyło nam się lepiej? Oto nasza 50. wpływowych w powiecie. Ranking ukazał się 5 stycznia, w papierowym wydaniu Kuriera Gmin. A jak Wy oceniacie ich prace? Prezentujemy od końca naszych kandydatów.

50. Firma Emka. Deweloper, który w minionym roku zadebiutował na rynku wołowskim. Do tej pory inwestycje właścicieli firmy rodziły się w Brzegu Dolnym. Tam zasłynęli budową nowoczesnych bloków i tworzeniem całych.



49. Eugeniusz Stańczak, pełnomocnik gminy Wołów. To były sportowiec i dyrektor, który ma wpływ na integrację i dobre samopoczucie seniorów w gminie Wołów. Pracuje nad tym, aby zawsze czuli się potrzebni i przekazywali dalej swoją życiową mądrość.



48. Zbigniew Posacki, radny powiatu wołowskiego. W minionym roku zabłysnął trafnymi puentami oceniającymi zarząd powiatu. Jako radny opozycji wobec swoich kolegów z PiSu, nie zostawił na nich suchej nitki. Swoimi ostrymi ocenami w stylu „wstydzę się, że z startowałem z Wami z jednej listy, udowodnił, że to nie partia, ale ludzie są najważniejsi.



47. Anna Brodziak-Cisak, sekretarz gminy Wołów. Zasiada w radzie nadzorczej spółki PCM, gdzie patrzy na ręce wspólnikom i prezesowi. Wołów postawiony pod ścianą, już tylko może kontrolować i bronić interesów mieszkańców, co sekretarz wychodzi bardzo dobrze, bo to ona w końcu tę spółkę tworzyła, więc ją czuje lepiej, niż ktokolwiek inny. W gminie organizuje prace urzędu, co w okresie pandemii nie jest łatwe.



46. Danuta Chłód – niezatapialna dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury od ponad 30 lat. Kształtuje gusta dolnobrzeżan. Pełne sale seniorów na organizowanych przez nią koncertach, tylko utwierdzają lokalne władze – niczym Jacek Kurski w TVP, prezesa PiS – że ludzie lubią disco polo i media finansowane za publiczne pieniądze. Dyrektor domu kultury to też wydawca gazety samorządowej, w której urzędnicy sami zadają sobie pytania i sami na nie odpowiadają. Nie ma krytyki, dociekliwych pytań. Jest tam tylko, cytując ks. Józefa Tischnera „Prawda, prawda i gów… prawda”.



45. Maciej Nejman, radny powiatu i dyrektor OSiR- u. Tegoroczna letnia akcja „Aktywny Wołów”, pokazała, jak można dać mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku, relaksu i zabawy. Lato na basenie w Wołowie zostanie na długo w pamięci, jak i gorące dancingi, które zrekompensowały kolejne pandemiczne wakacje. Maciej Nejman to też radny, który nie odpuszcza rządzącym powiatem. A, że ma doświadczenie jako były starosta, nie brakuje mu pola do popisu na powiatowych sesjach.