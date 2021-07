Nie daj się oszukać! Oszuści co chwilę zmieniają metody działania

Pomimo wielu apeli policji w mediach czy na spotkaniach online bądź w realu, zdarzają się nadal osoby wykorzystywane przez oszustów. Stosują oni coraz to bardziej pomysłowe metody, by dotrzeć nie tylko do seniorów. Zdarzają się też oszukani ludzie młodsi. Pamiętając o kilku podstawowych zasadach, możemy uniknąć utraty naszych oszczędności życia.

Przestępcy wykorzystują coraz to nowsze metody dotarcia nie tylko do seniorów, ale też ludzi młodszych. Przez telefon podają się za członków rodziny, policjantów, pracowników administracji publicznej, pracowników medycznych. Tłumaczą przeróżne powody kontaktowania się, od pomocy w przypadku choroby do pomocy finansowej w przypadku chociażby wpłacenia rzekomej kaucji za członka rodziny, by ten nie spędził kolejnych dni w areszcie. Oszuści bazują na naiwności i dobrym sercu ludzi, grają na ich emocjach i uczuciach. Wiadomym jest, że temat zdrowia i życia czy bezpieczeństwa zawsze poruszy naszych najbliższych. Pamiętając o kilku podstawowych zasadach, możemy uniknąć kłopotów i utraty oszczędności naszego życia.

PAMIĘTAJMY!!!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon, bądź pewien, że dzwoni oszust!

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł dostępu!

Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj policję na numer alarmowy 112.

Zawsze rozłączaj połączenie przed wykonaniem kolejnego. Na tym często bazują oszuści!

Przestępcy kontaktują się nie tylko z seniorami. Coraz częściej ich ofiarami padają młodsi. W dobie pandemii największą wartością dla nas jest nasze zdrowie, życie czy bezpieczeństwo. Stąd metody wykorzystywane przez oszustów mogą nawet wpłynąć na emocje ludzi młodszych.

Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie lub wypłatę z banku dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła przezorność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.

asp. szt. Monika Kaleta

Zespół Prasowy

KWP we Wrocławiu