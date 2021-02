Nie miał prawa jazdy. Policja znalazła przy nim narkotyki

Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Wołowie zatrzymali mężczyznę, który poruszał się po wołowskich drogach bez wymaganych uprawnień. Podczas kontroli wnętrza pojazdu funkcjonariusze ujawnili białe kryształki zawinięte w sreberku. Narkotester wskazał, że to amfetamina.

W miniony piątek około godz. 16 patrol wołowskiej „drogówki”, zatrzymał do kontroli drogowej pojazd m-ki Peugeot. którego kierowca na widok przejeżdżającego patrolu policji, nagle zjechał z drogi. W wyniku przeprowadzanych czynności ustalono, że 28-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego poruszał się po drogach bez wymaganych uprawień do kierowania. Mężczyzna, podczas przeprowadzanej interwencji nerwowo się zachowywał, co wzbudziło podejrzenie podejmujących działania funkcjonariuszy. W wyniku sprawdzenia wnętrza pojazdu policjanci zabezpieczyli białe kryształki zawinięte w sreberku, które sprawca schował w drzwiach samochodu. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że jest to amfetamina. Zabezpieczona ilość substancji odpowiada 4 porcjom rynkowym.

Mężczyzna za popełnione wykroczenie kierowania pojazdem bez uprawnień został ukarany mandatem w wysokości 500 zł oraz został przedstawiony mu zarzut posiadania substancji odurzających.