Niebezpiecznie na przejściu dla pieszych. Tak jeżdżą po Wołowie

W sieci pojawiło się nagranie z Wołowa, na którym widać jak kierowca nie zwracając uwagi na znaki i przejście dla pieszych wyprzedza kolumnę pojazdów. Nic dziwnego, że osoby czekające na przejście przez jezdnie gdy zatrzymuje się samochód by ich przepuścić zaczynają nerwowo truchtać, żeby bezpiecznie dotrzeć na drugą stronę.

🚸 Piesi czekają przed przejściem, a ten kierowca wyprzedza kilka innych samochodów 😡🎥 ❌❌❌ Drogowy zabójca w akcji❗️🚸 Piesi czekają przed przejściem, a ten kierowca wyprzedza kilka innych samochodów 😡🎥"Przejście dla pieszych przy samym przedszkolu „Chatka Puchatka”. Miejscowość Wołów ul. Piłsudskiego 7 (woj. dolnośląskie)" Opublikowany przez Piraci Drogowi – piracidrogowi.pl Środa, 26 lutego 2020

Podobną sytuację, która miała miejsce w grudniu 2019 roku w tym samym rejonie, opisała Redakcji Czytelniczka. Temat poruszaliśmy na łamach Kuriera Gmin:

Matka i córki, cudem uniknęły potrącenia na pasach

Czytelniczka poprosiła nas o pomoc po tym jak o mało nie doszło do tragedii. Przechodząc z dziećmi przez przejście dla pieszych prawie została potrącona przez samochód. Co w takim wypadku można zrobić? Zapytaliśmy policję o bezpieczeństwo na pasach.



Do Redakcji zgłosiła się Czytelniczka, która opisała groźną sytuacje jaka jej się przydarzyła w Wołowe. Kobieta wracała po godz. 14, w środku tygodnia z córkami z przedszkola do domu. Przechodząc przez przejście dla pieszych jeden z kierowców zatrzymał się przed pasami i przepuścił rodzinę. Jednak kobieta prowadząca samochód, który zbliżał się do przejścia z przeciwnej strony, nie zatrzymał się, wjechał na pasy i otarł się o nią. – Kierująca kobieta patrzyła jakby ducha zobaczyła, z otwartą buzia. Nawet nie zatrzymała się. Nie wróciła. Nie przeprosiła. Nic, tylko dodała gazu – relacjonuje przerażona Czytelniczka. Na szczęście tego dnia córki naszej bohaterki szły grzecznie, jedna za rękę, druga tuż przy boku mamy. – Serce, po prostu, mam w gardle cały czas i nawet nie chce pomyśleć co mogło by być gdyby nie były obrażone na siebie i nie szły tak spokojnie – dodaje.

Według naszej Czytelniczki takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Jako jedyną bezpieczną drogę do przedszkola swoich dzieci wskazuje przejście przez “zebrę” przy przedszkolu “Chatka Puchatka”, bo akurat tam w godzinach porannych i popołudniowych stoi pan z wielkim znakiem “STOP”.