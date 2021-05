Noc Muzeów i spotkanie z kulturą w Dolinie Baryczy

Zbliżające się święto muzeów to w tym roku wyjątkowe wydarzenie. A to przez to, że pierwszy raz od dłuższego czasu możemy się spotkać w większym gronie, co prawda tylko na świeżym powietrzu, ale bez maseczek! Z tej okazji wiele punktów gastronomicznych i obiektów kulturalnych przygotowało dla odwiedzających szereg atrakcji. Mieszkańców Wrocławia i okolic zapraszamy szczególnie do Doliny Baryczy.

Dzień 15 maja zapowiada się niezwykle ekscytująco. Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu z okazji Nocy Muzeów, szumnie obchodzonej w całej Polsce, przygotował specjalną ofertę dla wszystkich turystów Doliny Baryczy i odwiedzających Muzeum Bombki. Od godz. 11 do 19 będzie można zwiedzić muzeum z audioprzewodnikiem, natomiast przez 2 godziny od 17 do 19 wejście do obiektu będzie całkowicie darmowe. W Muzeum znajduje się ponad 6000 ręcznie malowanych eksponatów pozyskanych z dawnej milickiej manufaktury ozdób choinkowych. W budynku znaleźć można również info-punkt, z pamiątkami w postaci bombek z Wzornikiem Dolnośląskim, kolekcjonerskich znaczków turystycznych, pamiątkowych pieczątek, regionalnych i firmowych gadżetów, książek i gier edukacyjnych o Dolinie Baryczy . Dostępne są także przewodniki po Dolinie Baryczy z rozrysowanymi szlakami turystycznymi, grami terenowymi dla całej rodziny oraz domowe przetwory od lokalnych producentów.

Samo zwiedzanie to jednak nie wszystko! Zwieńczeniem wydarzenia będzie ognisko w towarzystwie akordeonu, które odbędzie się na terenie KOMu i będzie trwało od godz. 17 do godz. 20. Zniesienie obostrzeń sprawia, że właśnie od 15 maja, będzie można z uwzględnieniem wszelkich restrykcji sanitarnych wypoczywać na świeżym powietrzu, w ogródkach lokali gastronomicznych. Kawiarnia Stara Bombkarnia przygotowuje na tę okazję nie tylko słodkie przekąski takie jak gofry, lody i ciasta, ale także wytrawne dania powstałe na bazie lokalnych produktów, certyfikowanych znakiem „Dolina Baryczy Poleca”. Skosztować będzie je można korzystając z oferty FishTrucka znajdującego się na terenie Komu. Tosty Milickie, Burger Leśny, karp, Fryty Wielkopolskie – to tylko niektóre z propozycji na weekendowy obiad w Dolinie Baryczy.

15 maja będzie interesująco i pysznie! Dolina Baryczy i Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny zapraszają turystów z całej Polski!

Kawiarnia Stara Bombkarnia znajduje się w Miliczu, przy ul. Dąbrowskiego 3.

Więcej o opisywanych atrakcjach można przeczytać na stronie internetowej: https://kom.edu.pl/ i na Facebooku „KOM niech się kręci”.