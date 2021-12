Nowe ogrodzenie wokół świetlicy w Garwole już gotowe

Zakończone zostały prace zlecone przez Gminę Wołów polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia wokół działki, gdzie znajduje się świetlica wiejska w Garwole.

Była to kontynuacja pierwszego etapu, który pokryty został z zeszłorocznego funduszu sołeckiego i kosztował 12 897 zł. Tym razem dokończono ogrodzenie systemowe składające się z paneli ogrodzeniowych, słupków oraz obejm. Zamontowano również bramę i furtkę. Pozostałości starego ogrodzenia zostały zdemontowane. Koszt w tegorocznej inwestycji to 13 400 zł, a całkowity koszt realizacji to kwota 26 297 zł, na który składa się zakup materiałów wraz z robocizną. Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Nowe ogrodzenie świetlicy i znajdującego się na nim placu zabaw przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa oraz zdecydowanie wpłynęło na estetykę tego miejsca.