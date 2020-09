Nowe pociągi pozwolą na rozwój kolei aglomeracyjnej

Koleje Dolnośląskie i PESA Bydgoszcz podpisały umowę na dostawę pięciu nowych 5-członowych EZT. Tak zwane ELFy 2 pojawią się na dolnośląskich torach za dwa lata. Wartość kontraktu to 145 milionów złotych. To kolejne działania samorządu województwa, który jest właścicielem przewoźnika, zmierzające do eliminacji wykluczenia transportowego Dolnoślązaków.

W urzędzie marszałkowskim podpisano dziś umowę na dostawę pięciu nowych 5-członowych pociągów elektrycznych dla Kolei Dolnośląskich. Kontrakt o wartości 145 milionów złotych zrealizuje PESA Bydgoszcz. Zakup nowych pociągów to, obok systematycznego przejmowania linii kolejowych przez dolnośląski samorząd, kolejny krok na drodze do zwiększenia dostępu do nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego.

Eliminacja wykluczenia transportowego to strategiczne zadanie, jakie postawiły przed sobą władze Dolnego Śląska. Jego realizacja polega m.in. na działaniach zmierzających do odtworzenia dawnej siatki funkcjonalnych linii kolejowych poprzez przejmowanie i remontowanie zamkniętych szlaków oraz na systematycznym rozwoju samorządowego przewoźnika – Kolei Dolnośląskich.

– Mocno stawiamy na kolej, bo to transport szybki, bezpieczny, ale również ekologiczny. Przejmowanie kolejnych tras kolejowych i zakup nowych pociągów to ważne elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego. Chcemy zapewnić do niego dostęp wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i temu będą służyć nowe pociągi naszego przewoźnika – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województw Dolnośląskiego. – Bez efektywnego transportu nie ma mowy o dynamicznym rozwoju regionu, dlatego traktujemy nasze działania jako inwestycję w przyszłość. Zapewniam, że zarówno w procesie przejmowania i uruchamiania linii kolejowych, jak i dalszych zakupów taboru, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – deklaruje Marszałek.

Wartość zamówionych w PESA Bydgoszcz pociągów to 145 milionów złotych. Przewoźnik sfinansuje je częściowo wkładem własnym, pozyskanym z kredytu inwestycyjnego, a część środkami unijnymi w ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Zakup pięciu Elfów 2 finalizuje pierwszy etap projektu POIiŚ „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”. Skuteczne realizowanie projektów unijnych zależy od spełnienia najważniejszych warunków: zabezpieczenia środków własnych i sprawnej realizacji harmonogramów – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. – Wiedząc, jak istotne z punktu widzenia naszej strategii transportowej jest kupno nowego taboru, poczyniliśmy kroki, które zagwarantowały realizację tego projektu. Po pierwsze zostaliśmy gwarantem kredytu inwestycyjnego, jaki Koleje Dolnośląskie otrzymały na zakup pociągów. Po drugie – stale monitorowaliśmy harmonogram projektu, który ani przez moment nie był zagrożony. Dzisiaj możemy się cieszyć, że nasze wsparcie KD przyniosła oczekiwany przez władze województwa skutek – kończy.

Nowe pociągi pojawią się na dolnośląskich torach za 22 miesiące. Przez okres trwałości projektu dedykowane będą do obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i realizować połączenia na dwóch liniach: Oleśnica – Wrocław Główny – Siechnice – Jelcz-Laskowice oraz Wrocław Główny – Wrocław Wojnów – Jelcz-Laskowice.

Co ważne, nowe pociągi uwolnią pojazdy, które do tej pory realizowały połączenia na tych liniach i pozwolą Kolejom Dolnośląskim skierować je na linie przejmowane aktualnie od PKP PLK.

– Nowe pociągi pozwolą na rozwój kolei aglomeracyjnej Wrocławia. To projekt ważny z wielu względów – uwolni miasto od korków, pozwoli na dalszy jego rozwój, a przede wszystkim wpisze się w naszą strategię walki z wykluczeniem komunikacyjnym na Dolnym Śląsku – wyjaśnia Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa.

Zadowolenia z podpisania umowy na nowe pociągi nie kryje również Zarząd Kolei Dolnośląskich.

– Cieszymy się, że do parku Kolei Dolnośląskich trafią kolejne nowoczesne pociągi. PESA i jej produkty ma swoje miejsce w krótkiej historii spółki i jestem przekonany, że Elf 2 zapisze w niej kolejny, znakomity rozdział. Szczególnie, że te kilkanaście miesięcy poprzedzających dzisiejszą umową było bardzo intensywnych dla całych Kolei Dolnośląskich. Za ten wysiłek chciałbym w tym momencie moim kolegom z zarządu oraz wszystkim pracownikom KD, zaangażowanym w ten projekt, podziękować. Dziękuję również władzom województwa, które wspierały nas na każdym etapie – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Jako przewoźnik regionalny traktujemy każdy swój ruch inwestycyjny jako inwestycję na rzecz województwa i jego mieszkańców. W spółce przygotowujemy już plany operacyjne obsługi linii przejmowanych przez UMWD, szukamy również źródeł finansowania na 20 kolejnych Elfów 2, które możemy zamówić z opcji – zapewnia Stawikowski.

– Koleje Dolnośląskie to jeden z symboli sukcesu przewozów regionalnych w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że Pesa, dzięki dostarczanym pojazdom, może być częścią tego sukcesu. Elfy2, które dostarczymy KD, to nowoczesne, dobrze zaprojektowane pojazdy, które będą wyprodukowane w oparciu o nasze najlepsze doświadczenia i innowacyjne rozwiązania. Jestem przekonany, że pasażerowie, jak i obsługa pociągów, będą z nich zadowoleni – podsumowuje Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu Pesa Bydgoszcz SA.