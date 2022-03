Nowy policjant w szeregach wołowskiej komendy

W wołowskiej komendzie uroczyście ślubował nowo przyjęty do służby policjant. Akt ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Wołowie młodszy inspektor Przemysław Laskowski. – Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którzy czują, że Policja to jest dla nich właściwe miejsce – komentuje mł. asp. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Szeregi wołowskiej Komendy Policji zasilił nowy funkcjonariusz. 14 marca 2022 roku w Jednostce Policji w Wołowie zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

– Ślubowanie różniło się od tych z wcześniejszych lat, ponieważ przebiegało z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanych z trwającą pandemią – dodaje wołowska funkcjonariuszka.

Podczas uroczystości Komendant w swoim wystąpieniu gratulował wyboru służby w wołowskiej komendzie. Przypomniał o tym, że służba w Policji to zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. Życzył młodemu funkcjonariuszowi również satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz zrozumienia i życzliwości od przyszłych przełożonych, współpracowników, społeczeństwa oraz najbliższych.

– Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już niemal 4 tys. złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa – tłumaczy mł. asp. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Służbę w policji może pełnić :

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.