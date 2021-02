Od dzisiaj otwarte galerie. Znikają też godziny dla seniorów

Od 1 lutego nastąpi otwarcie galerii handlowych. To jedna ze zmian, jakie zostają wprowadzone na kolejne dwa tygodnie.

Od 1 lutego otwarte będą już wszystkie sklepy w galeriach. Będą jednak obowiązywały w nich restrykcje sanitarne. Chodzi m.in. o limity klientów – 1 osoba na 15 m2. Do tego konieczne jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Od dzisiaj zniesione zostają godziny dla seniorów. Oznacza to, że we wszystkich sklepach klienci w każdym wieku będą mogli robić zakupy od ich otwarcia do zamknięcia. Godziny 10:00-12:00 nie będą już przeznaczone tylko dla osób starszych.

Do 14 lutego utrzymany będzie jednak nadal zakaz działalności stacjonarnej restauracji (mogą one jedynie wydawać posiłki na wynos lub z dostawą), klubów nocnych, dyskotek, basenów, siłowni i klubów fitness. – Mimo otwarcia galerii handlowych te miejsca, które znajdują się na ich terenie, będą nadal zamknięte przypomina Wirtualna Polska.