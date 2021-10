Ogólnopolski Konkurs w wołowskim zakładzie karnym

20 października 2021 roku w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę literacką imienia Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”.

Wzorem lat ubiegłych patronat nad wydarzeniem objął szkocki pisarz Graham Masterton. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: burmistrz gminy Wołów, wiceprezes Aglomeracji Wrocławskiej, przedstawiciel Wrocławskiego Domu Literatury, pisarka Joanna Opiat-Bojarska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.

Konkurs miał na celu szeroko pojętą resocjalizację, odbywającą się przez obcowanie ze sztuką oraz kontakt ze środowiskiem twórczym. Ponadto stanowił bodziec do rozwoju społecznie pożądanej aktywności osadzonych poprzez rozwijanie zainteresowań oraz wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Udział w nim mogły wziąć osoby pozbawione wolności, odbywające karę w jednostkach penitencjarnych na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa było przesłanie opowiadania własnego autorstwa. Jeden autor mógł zgłosić tylko jedno opowiadanie. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 59 prac. Wszystkie przetłumaczone zostały na język angielski i przesłane do oceny przez p. Grahama Mastertona. Autor przyznał jedno pierwsze miejsce oraz ex aequo 10 drugich miejsc.

P. Masterton wyróżnił trzech osadzonych z wołowskiego więzienia. Panowie: Cezary, Jacek oraz Bogdan otrzymali pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.