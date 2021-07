Osiedle Ludowa. Mieszkanie w niezwykłym miejscu

Rozmowa z Krzysztofem Michalakiem, właścicielem Osiedla Ludowa w Wołowie.

W Polsce ciągle mamy za mało mieszkań. Stąd boom na ich budowanie. Proszę przypomnieć co powstanie na Osiedlu Ludowa?

Tak, to prawda w Polsce nadal mamy za mało mieszkań. Szczególną popularnością cieszy się rynek pierwotny. Budownictwo jest na coraz wyższym poziomie co niesie szereg korzyści dla klientów. Nowe mieszkania są łatwiejsze do aranżacji, spełniają wyśrubowane normy energetyczne, mają gwarancję i rękojmię więc w pierwszych latach obsługa i wszelkie naprawy są w większości przypadków na głowie dewelopera, a nie klienta. Na Osiedlu Ludowa budujemy 22 segmenty bliźniacze w zabudowie dwulokalowej, tj. 44 lokale mieszkalne. Klienci dolnych lokali dostają w cenie ogródek, a górnych poddasze użytkowe do adaptacji.

Może Pan krok po kroku opisać procedurę zakupy mieszkania na Osiedlu Ludowa?

Oczywiście. Najpierw zapraszam do nas na budowę, gdzie pokażę Państwu dostępne mieszkania. Kiedy dokonacie Państwo wyboru, podpiszemy umowę rezerwacyjną z wpłatą zadatku. Następnie po okresie około miesiąca spotykamy się u notariusza podpisać umowę deweloperską, w której ustalimy harmonogram wpłat i na mocy której zostaną Państwo wpisani do księgi wieczystej. Po tej czynności mogą Państwo zadecydować czy chcą dokonać jakiś zmian lokatorskiej. W końcówce roku zgłaszamy budowę do odbioru i jak tylko uzyskamy stosowne dokumenty, przekażemy klientom mieszkania do wykończenia. Potem czeka nas tylko wizyta u notariusza, przekazująca własność lokalu i na tym koniec formalności. Oczywiście we wszystkich tych działaniach jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby cały proces przeszedł jak najsprawniej.

Czy pomagacie w wyborze banku, który dobrze i sprawnie przeprowadzi procedury otrzymania kredytu? I jak to wygląda?

Oczywiście. W jednym z poprzednich wywiadów rozmawiałem z Krzysztofem Kijkowskim, niezależnym agentem finansowym. Zazwyczaj on pomaga naszym klientom w uzyskaniu finansowania. Jednak współpracujemy również z naszymi miejscowymi bankami i w tej kwestii, również jesteśmy w stanie pomóc.

Czego można spodziewać się kupując mieszkanie na Osiedlu Ludowa?

Na pewno tego, że zamieszkamy w niezwykłym miejscu z super sąsiadami! Na tyle na ile miałem i mam okazję poznać naszych klientów, mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy są życzliwi, mili i uśmiechnięci. A sąsiedztwo to bardzo ważna sprawa. Z rzeczy technicznych – możemy się spodziewać zamykanego, kameralnego osiedla w spokojnej i cichej okolicy mimo iż to centrum miasta.

Mieszkania schodzą jak świeże bułeczki, bo to ciągle dobra inwestycja. dlaczego?

Tak, ciągle jest spory popyt na mieszkania jako formę inwestycji i ulokowania kapitału. Mamy pewność, że nasze pieniądze, nie tylko zarabiają na siebie, ale i rosną. Dla przykładu, osoby które kupiły u nas mieszkania około pół roku temu, już zarobili przynajmniej 10 do 15% z szybkiego tempa wzrostu cen nieruchomości. A jeśli kupimy mieszkanie inwestycyjne, to i rośnie jego wartość i my co miesiąc zarabiamy na wynajmie. Rynek w Polsce się mocno zmienia. Zmieniają się metody zatrudnienia, ale i styl życia Polaków. Wielu niestety nie będzie mogło kupić swojej własnej nieruchomości. Wielu z racji migracji za pracą i chęcią zmiany miejsca zamieszkania co kilka lat, będzie wolało wynajmować, aniżeli kupić mieszkanie. To stale wzrastający trend, który obserwujemy od lat u naszych zachodnich sąsiadów.