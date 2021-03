Osiedle Ludowa w Wołowie to będzie strzał w dziesiątkę

W Wołowie powstają nowe drogi i planowane są kolejne inwestycje – budowa wiaduktu czy obwodnicy miasta. Nowa infrastruktura sprawia, że deweloperzy widzą w Gminie duży potencjał. Kupują działki i budują mieszkania. Jedną z osób, która zainwestowała tu swoje pieniądze jest Krzysztof Michalak, właściciel powstającego „Osiedla Ludowa” w Wołowie przy ul. Ludowej. Rozmawiamy z nim o jego nowej inwestycji.

Dlaczego wybrał Pan Wołów pod swoją inwestycję?

-Pochodzę z tych okolic i widzę, jak się rozwijają przez ostatnie lata. Chcę brać w tym czynny udział. To wspaniałe uczucie, budować w mieście w którym chodziłem do szkoły i z którym mam tyle dobrych wspomnień. Szukałem ziemi w Wołowie i w Brzegu Dolnym i znalazłem tą wspaniałą działkę. Centrum miasta, a jest tu błoga cisza. Działka jest z dala od ruchliwej ulicy. Mamy blisko w każde miejsce w mieście, przy jednoczesnym szybkim wyjeździe z miasta. W Wołowie, szczególnie

w centrum jest mało mieszkań z rynku pierwotnego, przeważają stare nieruchomości. A nowe budynku powstają daleko od centrum miasta. Klient robi się coraz bardziej wymagający, a ja chciałbym sprostać jego oczekiwaniom. Widząc jak to miasto się rozwija, jestem pewien, że ta

inwestycja to strzał w dziesiątkę.

Doświadczenie w nieruchomościach zdobywał Pan na

innych rynkach.

-Do tej pory prowadziłem biznes we Wrocławiu, oparty na wynajmie nieruchomości. Obserwowałem rynek, co się wynajmuję, dla kogo, jacy są klienci i jakie mają oczekiwania. Tak przygotowywałem się do inwestycji deweloperskiej. Zbierając kapitał analizowałem proces budowy i rynek deweloperów. Moim celem było przeprowadzenie kalkulacji, tak aby utrzymując koszty w ryzach, dać klientowi maksimum jakości i solidności. Sam kontroluję cały proces budowy, od początku powstania inwestycji. Dzięki temu więcej pieniędzy mogę wydać na najwyższej jakości materiały

i wykonawców. Jestem na co dzień z pracownikami na budowie. Z nimi stawiam to osiedle. Znam je od wbicia pierwszej łopaty, przez poprawnie wykonane zbrojeń, po ułożenie więźby dachowej.



Może Pan zdradzić szczegóły jak będzie wyglądało Osiedle Ludowa?

-Budujemy 11 domów w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej. Dom składa się z 4 mieszkań, więc łącznie jest ich 44. Na parterze i na piętrze znajdują się po dwa mieszkania. Lokale na parterze mają ogródki, a na piętrze poddasze użytkowe i duży balkon. Osiedle jest bezpieczne, zamykane szlabanem z miejscami parkingowymi przynależnymi do każdego mieszkania, usytuowanymi przed wejściem do domu.

Ile kosztuje mieszkanie?

-W koncepcji było założenie, aby wybudować, ciche kameralne osiedle z miejscem parkingowym obok wejścia, gdzie mieszkania będą w cenie mieszkań w bloku z dodatkowym bonusem, jak poddasze czy przynależny teren zielony. Mieszkania na dole do których przynależy teren zielony, mają 56,5 m2, kupimy już za 279 900 zł, a na górze za 64,2 m2, poddasze 18,2

m2 i balkon, zapłacimy od 299 900 zł. Wszystkie mieszkania są trzypokojowe z aneksem kuchennym.

Kiedy zakończenie inwestycji?

-Pierwszy etap inwestycji planujemy oddać jeszcze na koniec tego roku. Jednocześnie na przełomie czerwca i lipca startujemy z budową 2 etapu, a pod koniec roku rozpoczynamy 3 etap. Mieszkania się wyprzedają, więc zapraszamy klientów do kontaktu. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.osiedleludowa.com.pl, na facebooku osiedleludowa, na ogłoszeniach nieruchomości na OLX i otodom, bilbordach, ogłoszeniach prasowych lub bezpośrednio pod numerem telefonu 666012726.

Dziękuję za rozmowę.

Za tydzień porozmawiamy między innymi o finansach i dlaczego warto inwestować w nieruchomości.