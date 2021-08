Po naszym artykule “Wozili ranne dziecko od szpitala do szpitala”, prezes PCM, Piotr Burdach wydał oświadczenie tłumaczące dlaczego nie została udzielona pomoc chłopcu z podejrzeniem złamania ręki. Chłopiec nie został przyjęty, bo – cytując prezesa Burdacha -” Izba Przyjęć w Brzegu Dolnym nie wykonuje świadczeń zdrowotnych dedykowanych dzieciom, bowiem spółka nie posiada w swoim zakresie usług, zarówno pediatrii, jak chirurgii dziecięcej (…)”.

Mówiąc w skrócie, w Brzegu Dolnym nie ma dziecięcej chirurgii.A dlaczego zatem chłopiec tak długo czekał na przyjęcie i nikt z personelu, rozmawiając z rodzicem nie poinformował ich, że trafili pod zły adres i mają jechać gdzie inaczej, bo tu go nie przyjmą? Na to już odpowiedzi nie ma. W oświadczeniu jest za to cały punkt poświęcony Kurierowi Gmin. Prezes tłumaczy się dlaczego nie odpowiada na nasze pytania dotyczące pracy spółki publicznej, którą kieruje. Jako argument napisał, że nie autoryzujemy jego wypowiedzi i nie publikujemy sprostowań. Panie prezesie, kogo Pan oszukuje? Czytelników czy wspólników? Pana sprostowanie (choć raczej przypominało to tłumaczenie się, a nie sprostowanie) w całość zostało opublikowane w Kurierze Gmin. A co chciał Pan autoryzować w innym artykule? Pytania, które dostał pan od Redakcji mailem czy odpowiedzi, które sam pan napisał? A może tytuł?

Zamiast szukać winnych, może lepiej za te zarobione 20 tys. zł miesięcznie lepiej dbać o pacjentów. Spółka sama się nie uzdrowi. Został pan zatrudniony w PCM, aby ją naprawić, a jak na razie skłócił pan wspólników i teraz zaczyna wojnę z mediami.

Marta Ringart-Orłowska, Redaktor Naczelna Kuriera Gmin