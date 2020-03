Pędzą po mieście nawet 120 km/h. Ostra akcja policji przeciw piratom drogowym.

Wołowska drogówka przeprowadzała niecałe dwa tygodnie temu kaskadowy pomiar prędkości. Była to akcja ogólnopolska. W naszym powiecie, tylko w ciągu jednego dnia, policjanci odnotowali 15 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości, a dwóm osobom zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. To nie wszystkie przewinienia kierowców ujawnione w tym dniu.



5 marca 2020 roku policjanci z wołowskiej komendy skupili się na kontroli miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Pomiary były prowadzone głównie na odcinkach, gdzie obowiązują ograniczenia. Złapali 15 kierowców, którzy nie zastosowali się do przepisów.

Pędzili ponad 100 km/h po mieście

Około godziny 11:00 funkcjonariusze wołowskiej drogówki podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej na jednej z ulic w Wołowie kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość o 52 km/h. – Pomimo wyraźnie wydawanych poleceń do zatrzymania pojazdu, w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący pojazdem marki Volkswagen podjął próbę ucieczki – mówi sierż. szt. Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali kierującego, którym okazał się być 24-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Okazało się, że kierował on pojazdem bez wymaganych uprawnień. – Oprócz odpowiedzialności za popełnione wykroczenia młody mężczyzna odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje wołowska policjantka.

Kolejny kierujący stracił na 3 miesiące uprawnienia do kierowania po kontroli podjętej przez funkcjonariuszy około godziny 17.00 w Wołowie. 32-leni kierujący na jednej z wołowskich ulic, na której odcinku obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, gnał z prędkością 126 km/h, a więc przekroczył prędkość aż o 76 km/h! Oprócz utraty uprawnień kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 złotych.

Przekręcony licznik

Kolejną kontrolę drogową policjanci podjęli wobec kierowcy pojazdu marki MAN. 38-letni kierujący z powiatu ciechanowskiego prowadził pojazd, którego licznik w chwili kontroli wskazywał wartość przejechanych kilometrów niższą od poprzedniego udokumentowanego zapisu o ponad 95 tys. Przypomnijmy, że ingerencja we wskazania licznika jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.