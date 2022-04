Pierwsze trzynastki już na kontach emerytów

Dodatkowe pieniądze dostanie w kwietniu 673 tys. Dolnoślązaków. Pierwsze wypłaty pojawiły się na kontach już 1 dnia miesiąca, kolejne pieniądze zostaną przelane jutro i pojutrze. Dodatkowa emerytura jest wypłacana razem, z otrzymywaną emeryturą lub rentą w standardowych terminach wypłaty. W 2022 r. roku 13. wynosi 1217,98 zł. netto.

Na Dolnym Śląsku dodatkowe pieniądze płyną do673 051 uprawnionych do wypłaty osób, w tym z wrocławskiego oddziału ZUS do 260 781, z wałbrzyskiego do 252 204 a z legnickiego do 160 066.

W pierwszym dniu kwietnia 13. zostały przelane dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. W sumie 13. trafi do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów w całym kraju. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł.

13. emerytura wynosi w 2022 r. jest to 1338,44 zł brutto. Ze względu na to, że Ministerstwo Finansów w tym roku zrezygnowało z poboru podatku od trzynastej emerytury z trzynastki zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł.

– A to oznacza, że trzynastka netto wynosi 1217,98 zł. Pieniądze są wypłacane wraz z kwietniową emeryturą lub rentą – żeby je dostać nie trzeba składać żadnych wniosków – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że rezygnacja z poboru podatku jest jednorazowa.

– To oznacza, że podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym, ale to zaniechanie poboru podatku nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata – dodaje Kowalska-Matis.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

W 2022 r. emerytury i renty wzrosły o 7 proc. W tej sytuacji kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł.

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.