Policja apeluje o ostrożność i koncentrację za kierownicą

Dolnośląscy policjanci apelują o bezwzględne dostosowanie prędkości do aktualnych warunków drogowych, utrzymywanie większych odstępów między pojazdami oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej jazdy.

W ostatnich dniach znacznie pogorszyły się warunki na dolnośląskich drogach. Intensywne opady śniegu i ujemne temperatury diametralnie zmniejszają przyczepność kół pojazdu do jezdni, ograniczają widoczność i niejako wymuszają na kierowcy szereg zachowań niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drodze. W takiej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie na Dolnym Śląsku, należy zadbać o właściwe przygotowanie naszych pojazdów do podróży i uświadomić sobie konieczność zmiany techniki jazdy, adaptując ją do panujących warunków atmosferycznych. Pamiętając o kilku prostych zasadach, możemy znacznie zwiększyć nasze bezpieczeństwo i sprawić, że zimowa aura nie będzie spędzać nam snu z powiek, kiedy wsiądziemy za kierownicę naszego samochodu. Dolnośląscy policjanci przypominają, co powinniśmy zrobić, aby poprawić nasze bezpieczeństwo.

Odśnieżenie auta

Przed wyruszeniem w podróż, niezależnie czy jedziemy kilka kilometrów do pracy, czy wyruszamy w dłuższą trasę, należy dokładnie odśnieżyć auto z zalegającego na nim białego puchu. Wszystkie szyby, lusterka zewnętrzne, oświetlenie pojazdu muszą być oczyszczone ze śniegu i lodu, żeby nic nie ograniczało nam widoczności podczas jazdy. Na pewno warto zwrócić również uwagę na stan piór wycieraczek w naszym aucie, gdyż mogą one przymarznąć do szyby czołowej i wówczas nie będziemy mogli jej oczyścić podczas opadów śniegu bądź deszczu. Sprawdźmy też, czy działają wszystkie światła zewnętrzne i czy sprawny jest sygnał dźwiękowy. Ponadto brak płynu w spryskiwaczach również może bardzo utrudnić nam drogę, a przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Pamiętajmy o tym, że płyn do spryskiwaczy czy też chłodnicy musi być przystosowany do minusowej temperatury.

Dostosowanie techniki jazdy do warunków

Oczywiście kolejną ważną kwestią jest uświadomienie sobie konieczności zmiany naszych zachowań na drodze i techniki jazdy, które należy dostosować do panujących warunków. Wszakże to nie pojazd wpada w poślizg i traci panowanie, a jedynie kierująca nim osoba.

Nadmierna prędkość połączona z brawurą, które są najczęstszą przyczyną wypadków, w sytuacji gdy na jezdni pojawia się śnieg i lód, to prosta droga do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w okresie zimowym, dostosowanie prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale głównie do warunków panujących na trasie. Poza tym należy zachować większy niż zwykle odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby mieć więcej czasu i miejsca na reakcję w sytuacji zagrożenia. Odpowiednio wcześniej musimy również sygnalizować wykonywanie manewrów, co pozwoli innym użytkownikom dróg właściwie zareagować.

Dłuższa droga hamowania

W okresie gdy widoczność jest znacznie ograniczona, w związku z częstymi opadami i coraz krótszym dniem, warto jeszcze większą uwagę zwrócić na niechronionych uczestników ruchu, którzy często są słabo widoczni. Pamiętajmy, że droga hamowania w warunkach śnieżno-lodowych diametralnie się wydłuża, więc w okolicach przejść dla pieszych musimy jeszcze bardziej uważać na pieszych, którzy mogą pojawić się na jezdni. Jeśli zaś przemieszczamy się na własnych nogach, zakładajmy elementy odblaskowe i to nawet tam, gdzie nie nakazują tego przepisy, a wymaga tego sytuacja – słabo oświetlone odcinki dróg, nieoświetlone pobocza itp.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk