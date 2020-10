Policja apeluje: Zachowajmy czujność pobierając pieniądze z bankomatu

Wołowscy policjanci przypominają o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas dokonywania operacji wypłaty kwot pieniężnych za pomocą bankomatów. Zachowajmy czujność by nie dać się okraść.

– chrońmy swój pin, pamiętajmy by nie zapisywać go i nie przechowywać w miejscach widocznych, ani też nie przyklejać go na kartę bankomatową – w chwili zagubienia, kradzieży karty dajemy złodziejowi „klucz” do naszego konta;

– podczas wykonywania operacji zwróćmy uwagę czy na klawiaturze bankomatu nie ma zamontowanych dodatkowych urządzeń, np. nakładek zczytujących wprowadzany numer pin;

– wpisując pin zwróćmy uwagę, czy nikt z postronnych osób nie widzi co piszemy, nie obserwuje nas, nie zachowuje się dziwnie;

– w sytuacji gdy po zakończonej transakcji okaże się, że bankomat nie wyda nam pieniędzy, nie odchodźmy od bankomatu. Możliwe, że oszuści zamontowali nakładkę na otwór do wypłaty banknotów, do której przyklejają się pieniądze.

Na każdym z urządzeń znajduje się numer infolinii banku. Niepokojące sytuacje zgłaszajmy telefonicznie obsłudze bankomatu.