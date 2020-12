Policja i wołowski sanepid sprawdzali, czy klienci przestrzegają zaleceń

We wtorek policjanci KPP Wołów, wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie, przeprowadzili wzmożone kontrole placówek handlowo-usługowych pod kątem przestrzegania przez mieszkańców obostrzeń sanitarnych. Kontrolujący sprawdzali, czy klienci, pracownicy i właściciele sklepów stosują się do zaleceń sanitarnych. Podobne kontrole będą kontynuowane na terenie całego powiatu.

Podczas dotychczasowych wspólnych kontroli zwracano uwagę na przygotowanie samych placówek do obsługi klientów w kwestii zaopatrzenia w środki do dezynfekcji czy określoną liczbę osób w sklepie, ale przede wszystkim na to czy osoby tam przebywające stosują się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Jak pokazały kontrole większość klientów i pracowników sklepów podchodzą do kwestii wspólnego bezpieczeństwa bardzo poważnie, stosując wszelkiego rodzaju metody zasłaniania twarzy, dystansu społecznego i dezynfekcji rąk.

W minionym tygodniu takie kontrole przeprowadzali wołowscy dzielnicowi wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wołowie. Skontrolowali wówczas kilkadziesiąt placówek handlowo-usługowych, w tym sklepy wielkopowierzchniowe. Policjanci i pracownicy sanepidu sprawdzali, jak klienci oraz pracownicy sklepów stosują się do podstawowych obostrzeń takich jak obowiązek zasłaniania ust i nosa.