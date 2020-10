Policja zapowiada konsekwentne działania wobec łamiących przepisy

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” dolnośląscy policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez naszych mieszkańców. Wobec rosnącej fali zakażeń, policjanci będą bardzo konsekwentnie i zdecydowanie podchodzić do osób świadomie łamiących przepisy.

Mundurowych można spotkać na ulicach, targowiskach i wielu innych publicznych miejscach. Są przede wszystkim tam, gdzie może przebywać w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Z policyjnych radiowozów można usłyszeć komunikaty o zasadach zachowania w dobie pandemii koronawirusa.

– Nadal będziemy uświadamiać mieszkańców regionu jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, które w znacznym stopniu ograniczyć mogą rozprzestrzenianie się COVID – 19 – mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. – Pamiętajmy, że lekceważenie przepisów może narazić nas samych oraz inne osoby na utratę zdrowia i życia. W sytuacji rażącego lekceważenia, spodziewajmy się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy.

W przypadku interwencji podjętej przez policjantów, możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych, może być też skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do Sanepidu. Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli.

Policjanci nie od dziś apelują do mieszkańców o obostrzeniach, o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do obowiązujących przepisów.

Pandemia w naszym kraju trwa od marca. Nadszedł okres jesienno-zimowy, czas kiedy najczęściej chorujemy, przeziębiamy się, a w obecnej sytuacji jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na szerzącego się niezwykle szybko wirusa. Pomyślmy zanim wyjdziemy z domu, czy naprawdę musimy. Jeśli przebywamy poza naszym miejscem zamieszkania, zakryjmy nos i usta, zachowujmy bezpieczną odległość od innych ludzi, nie tłoczmy się jednym miejscu. Dbajmy o seniorów, którzy są w tzw. grupie ryzyka zakażenia. Pomagajmy sobie wzajemnie. To wszystko jest naprawdę dla naszego bezpieczeństwa. Szanujmy pracę służb, które pomagają nam na co dzień. Pamiętajmy, że oni są w samym sercu pandemii i narażają zdrowie własne i swoich bliskich, by ratować ludzi, by mieszkańcy byli bezpieczni, by wygrać z pandemią.