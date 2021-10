Policjanci apelują o przestrzeganie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną

Zagrożenie epidemiczne nie ustępuje pomimo przeprowadzonej na szeroką skalę akcji szczepień przeciw COVID – 19. Od początku jego trwania policjanci wykonują swoje ustawowe obowiązki, sprawdzając między innymi czy przestrzegane są procedury bezpieczeństwa związane z obostrzeniami. Działania, które podejmujemy mają na celu ochronę ludzkiego życia. Pamiętajmy – wykazując zrozumienie dla istoty zagrożenia, z jakim nie mieliśmy do czynienia przez dziesiątki ostatnich lat i pomagając sobie wzajemnie, ograniczymy ryzyko zakażenia.

Policjanci w trakcie prowadzonych działań nadal uświadamiają mieszkańców jak ważne, jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. Ich lekceważenie spotyka się ze zdecydowaną reakcją, ponieważ wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-19, a ich nieprzestrzeganie łączy się z narażeniem zdrowia i życia dla innych osób.

Dolnośląscy policjanci realizują czynności wspomagające dla służb sanitarnych, które stale prowadzą działania w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. W ramach realizacji zadań sprawdzane są miejsca, których dotyczą obowiązujące procedury wprowadzone na czas pandemii. W tej niełatwej dla wszystkich sytuacji, funkcjonariusze cały czas realizują też swoje ustawowe zadania, zatrzymują sprawców przestępstw i wykroczeń, a także obsługują interwencje dotyczące zgłoszeń od mieszkańców.

Funkcjonariusze kolejny raz apelują do Dolnoślązaków o dostosowanie się do obostrzeń, o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Okres jesienny to czas zwiększonego ryzyka ekspozycji naszych organizmów na przeziębienie, a w obecnej sytuacji jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na szerzącego się niezwykle szybko wirusa. Jeśli znajdujemy się w miejscu, w którym obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, w trosce o zdrowie własne i innych osób stosujmy się do tego obostrzenia, zachowujmy też bezpieczną odległość od innych ludzi, nie tłoczmy się jednym miejscu,