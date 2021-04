Policjanci pilotowali auto z ciężko rannym mężczyzną

10 kwietnia wołowscy funkcjonariusze udając się na zabezpieczenie protestu kibiców we Wrocławiu udzielili asysty przy transporcie ciężko rannego mężczyzny. Dzięki pomocy policjantów, poszkodowany uzyskał szybką pomoc lekarską. Każda minuta była ważna.

Do niecodziennej interwencji doszło w sobotnie popołudnie w miejscowości Brzeg Dolny. Wołowscy policjanci udając się na zabezpieczenie protestu kibiców we Wrocławiu, zostali zatrzymani przez kierowcę samochodu osobowego, w którym znajdował się ciężko ranny mężczyzna. W rozmowie ustalono, że poszkodowany podczas wykonywania prac remontowych, w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy użyciu piły tarczowej doznał głębokiego rozcięcia uda. Policjanci natychmiast opatrzyli i zabezpieczyli ranę. Kierowca samochodu osobowego poinformował policjantów, że skontaktował się z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego, jednakże wszystkie karetki obsługiwały zdarzenia. Mając na uwadze, że stan zdrowia mężczyzny z każdą chwilą się pogarszał, funkcjonariusze podjęli decyzję o pilotowaniu samochodu wraz z pokrzywdzonym do szpitala we Wrocławiu.

Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona interwencja pozwoliła na udzielenie ciężko rannemu mężczyźnie profesjonalnej pomocy medycznej bez której, mogłoby dojść do tragedii.