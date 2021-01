Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców

W dniu wczorajszym na terenie całego Dolnego Śląska policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierowców w ramach akcji „Trzeźwy poranek”.

Wczoraj na drogach Dolnego Śląska przeprowadzone zostały działania pod nazwą „Trzeźwy poranek”. Policjanci intensywnie kontrolowali trzeźwość kierowców poruszających się po drogach naszego województwa, ponieważ właśnie alkohol i inne substancje działające podobnie, pod których wpływem niektórzy wsiadają za kierownicę, są jedną z najczęstszych przyczyn, przez które dochodzi do poważnych wypadków drogowych. Aby ograniczyć to realne zagrożenie na dolnośląskich drogach, funkcjonariusze prowadzą cyklicznie wzmożone działania, aby wyeliminować z ruchu skrajnie nieodpowiedzialne osoby, które zdecydowały się kierować autem „na podwójnym gazie”.

– Działania rozpoczęły się wczesnym rankiem i trwały przez kilka godzin. Podczas tej akcji w całym województwie funkcjonariusze ujawnili kilkanaście osób, które jednak zdecydowały się prowadzić pojazd po wcześniej spożytym alkoholu. Takie wzmożone kontrole będą nadal kontynuowane – informuje Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. – Wciąż apelujemy do kierowców o to, aby miejsce za kierownicą zajmowały w pojazdach jedynie osoby bezwzględnie trzeźwe. Nawet najmniejsza ilość alkoholu może ograniczyć naszą percepcję i stworzyć zagrożenie dla nas, naszych bliskich oraz innych użytkowników dróg. Niestety, niektórzy wciąż pozostają głusi na te apele. Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! Reagujmy, gdy widzimy nietrzeźwą osobę za kierownicą i informujmy o tym policjantów. Funkcjonariusze sprawdzają każdy taki sygnał. Dzięki naszej reakcji, być może nie dojdzie do tragedii na drodze.