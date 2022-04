Pomagamy, żeby te święta były dla nich miłym przeżyciem…

Tysiąc święconek dla wrocławian w kryzysie bezdomności i najuboższych

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to dla żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej czas wyjątkowo intensywnych działań. Jednocześnie realizowanych jest kilka bardzo ważnych zadań i każde musi być traktowane priorytetowo. Wspieramy uchodźców wykonując zadania na dworcu głównym PKP oraz przy ul. Wittiga, gdzie funkcjonuje punkt recepcyjny. Te wszystkie czynności realizowane są 24 godziny na dobę. Dodatkowo wspieramy Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej oraz wpieramy tych, którzy walczyli o naszą Ojczyznę – naszych kombatantów.

Ale Święta to także pomoc najuboższym mieszkańcom regionu. W Wielką Sobotę Metropolita Wrocławski, wspólnie z dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy wsparciu żołnierzy 16 DBOT zorganizowali, kolejny rok z rzędu, wielką akcję dystrybucji żywności. Tegoroczna Święconka została przygotowana dla 1000 osób. 1000 paczek zostało załadowanych na cztery samochody ciężarowe, następie dary zostały przewiezione na pl. Katedralny przed siedzibę Arcybiskupów wrocławskich, tuż przy Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Główną elementem uroczystości było poświęcenie przez Metropolitę Wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego wszystkich darów i złożenie świątecznych życzeń. Ksiądz Arcybiskup, kierując swoje słowa do najuboższych zwraca uwagę na wyjątkowość świąt Wielkiejnocy i potrzebę bycia razem z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi, razem z uchodźcami i wszystkimi potrzebującymi pomocy.



– To są słowa nadziei, że nie zapominamy o tych, którzy są i mieszkają blisko nas, a są potrzebujący. Pamiętamy o was i chcemy, by te święta były dla was świętami radości, byście mieli udział w ucztowaniu tych świątecznych potraw – zapewniła abp Józef Kupny – Te nasze życzenia są życzeniami pokoju, radości, tego wszystkiego, co przynosi zmartwychwstały Chrystusa i nadziei na lepsze dni.

Życzenia dla Dolnoślązaków przekazał dowódca 16 DBOT płk Artur Barański „Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego wypełnią Wasze serca nadzieją i spokojem. Niech dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość. Świąt Wielkanocy pełnych radości i Bożego Błogosławieństwa życzą żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Sytuacja spowodowana m.in. pandemią Koronawirusa doprowadziła do tego, że osób potrzebujących pomocy z każdym rokiem jest więcej. Jeszcze dwa lata temu, Dolnoślązaków będących w potrzebie, żyjących w znacznym niedostatku i regularnie korzystających ze wsparcia Caritas było niespełna 700., dziś ta liczba sięga 1000 osób.

Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady OT wspierają Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 2019 roku. Pomagają pakować i dystrybuować dary. Dbają o to, aby paczki sprawnie trafiały w ręce najuboższych mieszkańców regionu. Co roku kilkudziesięciu Terytorialsów uczestniczy w działaniach związanych z przygotowaniem darów dla ubogich i pomaga w ich przekazywaniu. Także dzięki temu osoby zgromadzone na pl. Katedralnym, również Ci starsi, chorzy i matki z dziećmi, nie musieli długo oczekiwać na świąteczną żywność, otrzymując ją najszybciej jak się da. A w paczkach jak co roku były makarony, puszki mięsne, pieczywo i ciasta jak również babka wielkanocna, która ma nieść radość, którą przeżywają chrześcijanie w związku ze zmartwychwstaniem Chrystusa.