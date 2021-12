Powiat z dofinansowaniem. Wśród osób, które nie poparły wniosku starosta Janusz Dziarski

Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 4,7 mln zł do projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

– To duży sukces, którego myślę nie byłoby, bez wniosku Komisji Budżetu Gospodarki Infrastruktury i Środowiska Rady Powiatu Wołowskiego, której jestem przewodniczącym. Przypomnę, że na posiedzeniu w dniu 28.01.2021 komisja, podjęła uchwałę, na mocy której wnioskowano do zarządu o złożenie wniosku o to dofinansowanie – informuje w mediach społecznościowych Kamil Jeżyna. – Z tego miejsca, serdecznie dziękuję radnemu Zbigniewowie Posackiemu za determinację w tej sprawie i przedstawienie komisji oraz zarządowi, możliwości wnioskowania w tym projekcie. Dziękuję również radnym, którzy wówczas poparli ten wniosek. Są to: Urszula Wojtyło, Artur Fojt, Michał Gołąb, Wacław Kwiek, Maciej Nejman oraz Kazimierz Pakulski.

– Niestety nie wszyscy wówczas byli podobnego zdania i co najbardziej zadziwiające wśród osób, które nie poparły tego wniosku był również starosta Janusz Dziarski, oraz radny Zbigniew Skorupa – dodaje Jeżyna. – Obecnie zarządowi pozostało zabezpieczenie wkładu własnego do tego projektu oraz podpisanie umowy na realizację tego zadania. Liczę, że zarząd upora się z tym zadaniem.