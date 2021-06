Poznaj Lubiąża tajemnice – od strychu po piwnice

Opactwo pocysterskie w Lubiążu zaprasza – jak co roku – na dwudniowe rozszerzone zwiedzanie.

Tylko w tych dniach proponujemy rozszerzoną trasę zwiedzania głównego kompleksu pocysterskiego opactwa: pałacu, klasztoru i kościoła NMP

Sobota 12 czerwca i niedziela 13 czerwca. Tylko w tych dniach zapraszamy do odwiedzenia strychu i piwnic.

Do wyboru są trzy trasy:

1. Trasa główna rozszerzona – przejście przez cały kompleks: pałac opatów, klasztor, kościół NMP; odrestaurowane: jadalnia opatów, sala książęca, refektarz letni, biblioteka klasztorna, kaplica książęca

2. Piwnice – pierwszy poziom piwnic pod pałacem,

3. Strych – strych nad klasztorem z zabytkową windą – kołowrotem

Na każdą trasę jest osobne wejście i osobny bilet.

Ceny biletów:

– trasa główna: 25,00 normalny, 15,00 ulgowy (dla uczniów, studentów i emerytów)

– piwnice – 10,00

– strych – 10,00

– dzieci do lat 6 wchodzą bez biletu

Ważne informacje:

• Start od godziny 10:00, ostatnie wejścia o godzinie 17:00

• Każda trasa wycieczkowa ma swojego przewodnika, zwiedzanie odbywa się w grupach, co 30 minut

• Aby zobaczyć wszystkie trzy trasy należy rozpocząć zwiedzanie najpóźniej o 15.00

• Czas zwiedzania trasy głównej to 90 minut, zwiedzanie piwnicy i strychu trwa po 45 minut

• Grupy zwiedzające strych i piwnice mogą liczyć najwyżej 50 osób

• Grupy na trasę główną mogą liczyć najwyżej 80 osób

• Zachęcamy do założenia wygodnego obuwia – jest gdzie chodzić 🙂

• Osoby chcące zwiedzić piwnice powinny zabrać ze sobą coś ciepłego do ubrania – temperatura tam nie przekracza 12 stopni.

• Zwiedzanie strychu i piwnic z wózkiem dziecięcym jest niedozwolone

• Grupy zorganizowane – kilkudziesięcioosobowe – prosimy zgłaszać.

• W przypadku turystów indywidualnych rezerwacja nie jest konieczna.

• Na miejscu dostępne będą różnorodne stoiska i gastronomia.

• Płatność za bilety wyłącznie gotówką

Dla bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów: zachowanie społecznego dystansu oraz obligatoryjne zakrywanie nosa i ust.

Liczebność grup jest ograniczona: trasa główna do 80 osób, strych i piwnice do 50 osób.