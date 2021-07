Przebudowa dróg w Wołowie. Na jakim etapie są inwestycje?

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 przebiegającej przez Wołów. Obecnie trwają prace na ulicach Chopina, Kościuszki i Ludowej.

Jak informuje Urząd Miejski w Wołowie na najbardziej zaawansowanym etapie prac jest obecnie ul. Kościuszki, gdzie pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów rozpoczęli wylewanie asfaltu. – Prace polegały tu nie tylko na przebudowie jezdni i chodników, oraz budowie nowego ciągu pieszo – rowerowego przy parku, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców – informują urzędnicy.



Równolegle do prowadzonych prac na ul. Kościuszki trwają roboty drogowe na ulicy Ludowej, gdzie zostanie wybudowany nowy most nad Juszką – prace zakończą się we wrześniu. Wówczas zostanie otwarty przejazd od strony ul. Garwolskiej i dojazd do marketów będzie możliwy od tej strony miasta. W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na ul. Poznańskiej: odcinek od ul. Przechodniej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.



Od 5 lipca zamknięta została ulica Chopina, gdzie również trwa przebudowa kanalizacji, jezdni i chodników. Tu prace będą realizowane do końca września. Planuje się jednak zapewnienie tymczasowego dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 z początkiem września, tak by dowóz do szkoły odbywał się w miarę możliwości normalnie. Do czasu zakończenia robót ziemnych i prowadzenia prac w wykopach, nie będzie możliwości dojazdu do parkingu. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Zaleca się korzystać z postoju przy ul. Obrońców Lwowa i odprowadzanie dzieci pieszo do przedszkola. Po zrealizowaniu ul. Chopina prace przeniosą się na odcinek ul. Piłsudskiego od ul. Obrońców Lwowa do ul. Wojska Polskiego.



żródło: UM Wołów