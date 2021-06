Chmury mają się pojawić wczesnym popołudniem. Deszcz może padać nawet do północy, a przede wszystkim przyniesie ochłodzenie.

Jak informuje portal Gazety Wrocławskiej IMGW wydało już zapowiedź ostrzeżenia, które ma obowiązywać od poniedziałku 21.06 już od godz. 07:30 do wtorku do godz. 07:30. Ostrzeżenie 1 stopnia (w 3 stopniowej skali) dotyczy burz z możliwością opadów gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm, a lokalnie do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.