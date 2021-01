Pula dla seniorów na razie została wyczerpana

– Apelujemy do seniorów, aby nie szli jutro do POZ-ów, aby zapisać się na szczepienie, tylko zostali w domach. Wszystkie szczepionki do końca marca zostały już zagospodarowane – powiedział Michał Dworczyk na dzisiejszej konferencji prasowej.

Podkreślił on także, że ten senior, który zostawi swoje dane przez infolinię 989 lub SMS o treści „Szczepimy się” pod numer 664 908 556. e-rejestrację za pomocą Profilu Zaufanego, otrzyma informację o możliwości szczepienia. – Jak tylko szczepionki dojadą do Polski – powiedział.

– Wiem, że część osób jest przyzwyczajona do tego, by samodzielnie zgłosić się do swojej przychodni. Proszę mi wierzyć, dziś to tylko narażanie się na warunki atmosferyczne lub kontakt z osobami chorymi. Zostańmy w domu. Każdy senior powyżej 70. roku życia, który chce się zarejestrować niech wykorzysta te trzy kanały – podkreślił Michał Dworczyk.