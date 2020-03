Rachunek za wodę w internecie

Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego w Wołowie uruchomiło elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. EBok to dla klientów duże ułatwienie. Przede wszystkim zyskujemy możliwość kontrolowania wydatków.



Możemy pobrać faktury, oraz przesłać odczyt licznika, złożyć wnioski i reklamacje. Dodatkowo na czytelnym wykresie, pokazane jest zużycie wody w ostatnich miesiącach. Żeby otrzymać dostęp, należy na stronie: www.pwk-wolow.pl założyć konto. Wystarczy znać numer klienta i numer faktury.

Jak mówi Prezes PWK Rafał Borzyński: Będziemy stale rozwijać nasz serwis. W kolejnych miesiącach wprowadzimy możliwość płatności online za rachunki. Chciałbym również, żeby wszystkie wnioski składane do tej pory drogą tradycyjną, np. wnioski o przyłączenie do sieci, można było również składać przez internet. Zachęcam wszystkich klientów do zarejestrowania się w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Dzięki platformie eBOK, zyskuje się łatwy i wygodny dostęp do swojego konta z rozliczeniami, klient otrzymuje powiadomienia email i sms o fakturach, terminach płatności, awariach i wyłączeniach wody. To wszystko szybko i ekologicznie – bez papierowych rachunków. Korzystanie z usługi jest oczywiście bezpłatne. To nie koniec działań, mających na celu ograniczenie kosztów i poprawę jakości obsługi. W tym roku, podobnie jak w poprzednim kontynuujemy wymianę wodomierzy tradycyjnych na radiowe. W ubiegłym, wymieniliśmy prawie 1000 sztuk. Podobną ilość chcemy zamontować w tym roku.