Ratownik Michał Matraj z Wołowa prosi o udostępnianie tego SMS-a

Kilka dni temu świat obiegły informacje i zdjęcia dotyczące mordów dokonanych przez rosyjskie wojska w mieście Bucza pod Kijowem. Przebywający w Ukrainie Michał Matraj, ratownik z Wołowa, przekazał nam treść SMS-a, który otrzymał od jednego z ukraińskich znajomych.

– Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości co robią ruscy w Ukrainie???!!! Jaki żołnierz gwałci dziecko???!!! Czy w ogóle można go nazwać żołnierzem???!!! NIE!!! To barbarzyńca, ludobójca, zbrodniarz, żaden ŻOŁNIERZ nie wykona rozkazu zabijania i gwałcenia dzieci, gdyby był żołnierzem, a nie BYDLAKIEM strzeliłby sobie w głowę dostając rozkaz zabijania cywili, mordowania dzieci – pisze Michał Matraj na Facebooku, załączając treść SMS-a. To wiadomość od mojego znajomego żołnierza z Ukrainy, to twardy facet, wiele widział i wiele przeszedł w swoim życiu a dziś prosi, aby cały świat dowiedział się o tych bestialskich zbrodniach, o tym barbarzyństwie i o tym, że EUROPA nic nie robi, aby to zatrzymać!!! Cały świat ma to w DUPIE, cały świat patrzy, telewizja pokazuje, media piszą i co? Kolejne sankcje? Gdyby ktoś miał wątpliwości, dlaczego robię to co robię niech sam sobie odpowie…