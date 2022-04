Remont mostu w Ścinawie dobiega końca

Jak informuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, zaawansowanie prac przy remoncie zabytkowego mostu na Odrze w Ścinawie, wynosi już ok. 85 proc.

– Zakończono już montaż płyt chodnikowych i izolację pomostu. Teraz trwają roboty wykończeniowe na remontowanych balustradach oraz mycie konstrukcji stalowej mostu – poinformował Tymoteusz Myrda. – GDDKiA w maju planuje udostępnić go do ruchu i przystąpić do rozbiórki mostu tymczasowego. Zakończenie wszystkich prac przypada na III kwartał 2022 r. Wartość realizowanego zadania to ok. 28 mln zł.