Rodzina z naszego powiatu potrzebuje pomocy

Akcja Szlachetnej Paczki trwa. W bazie pojawiła się rodzina z naszego powiatu. Oto historia i potrzeby Pani Jagody oraz jej bliskich.

Historia Rodziny

Pani Jagoda wraz z mężem Michałem, synkiem Stanisławem oraz czterema córeczkami prowadzi bardzo skromne i spokojne życie na wsi. Pani Jagoda zajmuje się domem i dziećmi, natomiast pan Michał po dłuższym czasie bez pracy, spowodowanym pandemią, niedawno otrzymał ofertę pracy dorywczej i ja przyjął. Dzieci chodzą do pobliskiej szkoły i przedszkola. Rodzina utrzymuje się z programu 500+ oraz rodzinnego co stanowi 3360 złotych miesięcznie. Koszty stałe wynoszą 1089 złotych, co powoduje, że dochód na jednego członka rodziny to 324 złotych.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny*

Lodówka

Obecna jest niesprawna, bardzo stara. Zamrażarka nie mrozi, a lodówka chłodzi tylko częściowo i jest uszkodzona – wycieka z niej woda.

Artykuły spożywcze

Ich zapas pozwoliłby zaoszczędzić na codzienne życie i przeznaczyć te pieniądze na potrzeby dzieci.

Środki czystości

Zapewnienie tej potrzeby pozwoli zaoszczędzić w codziennych wydatkach i przeznaczyć te środki na żywność.



* To bardzo ważne, abyś wybierając tę Rodzinę był w stanie spełnić wyróżnione, 3 kluczowe potrzeby. Liczymy, że odpowiesz również na pozostałe potrzeby Rodziny.

Więcej tutaj -> https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/67078/1930

