Rok w nieruchomościach: dobry i trudny. Krzysztof Michalak, prezes spółki z o.o. Osiedle Ludowa

– Koniec roku to dobry czas podsumowań. Jaki był on dla rynku nieruchomości?

– Kończący się rok 2021 był i jest nadal bardzo burzliwym czasem w nieruchomościach. Scenariusze były różne, ale chyba nikt nie przewidział tego, jak bardzo zdrożeją materiały budowlane i grunty pod budowę. Sam szukałem materiałów budowlanych po całym kraju, a w związku z ich deficytem, możliwości negocjacji cen były ograniczone. Jak wiemy, kiedy jakiegoś dobra jest mało, a klientów wielu, to sprzedawcy utwardzają się w negocjacjach.

Rok 2021 jest również okresem galopującej inflacji. Jednak mimo tych czynników wiele osób szukało schronienia dla swojego kapitału lokując go w nieruchomościach. Nie przeszkadzały temu trendowi nawet ich szybko rosnące ceny.

– A dla Państwa Firmy? Co zrobiliście przez ten czas na wołowskim rynku?

– Dobre pytanie Pani Marto. Wołowski rynek mieszkaniowy również mocno się zmienił. Podczas, gdy ceny nieruchomości w dużych miastach są zbyt wygórowane, miejscowości takie jak Wołów, zaczęły przyciągać klientów. Na naszym Osiedlu przy Ludowej ponad połowa klientów to klienci spoza Wołowa. To właśnie nasze działania sprzedażowe były nakierunkowane również na pozyskiwanie klientów spoza najbliższej okolicy. Dzięki temu mamy wymierne efekty. W niespełna rok wyprzedaliśmy cały pierwszy etap i blisko połowę mieszkań w niedawno rozpoczętym drugim etapie całej inwestycji. Staram się być dla siebie chłodno krytyczny, ale jak popatrzę na to z boku, to chyba robimy dobrą robotę.

– Współpracujecie z innymi firmami i instytucjami publicznym. To był też dobry rok współpracy?

– Oczywiście. Realizacja projektu deweloperskiego to skomplikowany, wielopłaszczyznowy proces. Byłby niemożliwy (a na pewno szalenie trudny) przy braku współdziałaniu z miejscowymi instytucjami i firmami. W tym miejscu chcę podziękować za tak dobrą współpracę pracownikom wołowskiej administracji w Urzędzie Gminy, w Starostwie Powiatowym i PWK Wołów. Dziękuję Wam za życzliwość i profesjonalizm. To wielkie wsparcie, które ma nieodzowny wpływ na przebieg procesu budowy. Podziękować chcę również lokalnym firmom, ich właścicielom i pracownikom, z którymi współpracujemy przy budowie na co dzień. Wołowskie firmy są na wysokim poziomie, pokazując swój profesjonalizm w codziennej współpracy. A nam miło jest patrzeć, że dokładamy do tego swoją cegiełkę.

I oczywiście dziękuję naszym klientom, że zaufali nam w tak poważnej decyzji jaką jest zakup mieszkania.

– Czego sobie i innym życzycie w Nowym Roku 2022?

– Nim odniosę się do przyszłego roku, to już dziś wraz z moimi współpracownikami życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Chwili oddechu i spokoju w nadchodzącej końcówce roku. Jest to ważne dla osób pracujących całe dnie, często 6-7 dni w tygodniu.

Natomiast w nowym 2022 roku, przede wszystkim życzmy sobie zdrowia i siły, abyśmy mogli bezpiecznie przejść doświadczenie, jakie nakłada na nas sytuacja związana z pandemią. Życzmy sobie dalszego, prężnego rozwoju naszej okolicy, uspokojenia sytuacji na rynku materiałów budowlanych, zmniejszenia rosnącej inflacji. Również życzmy sobie, aby każdy z nas mógł znaleźć w sobie motywację i siłę do osiągnięcia własnych celów i marzeń.

– Dziękuję w imieniu Czytelników, również Państwa Firmie życzymy kolejnych inwestycji i wielu Klientów.

