Rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy przeciwko covid-19

W szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym 24 marca br. odbyła się inauguracja procesu szczepień służb mundurowych przeciw Covid-19. Funkcjonariusze reprezentujący Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną przyjęli pierwsze dawki szczepionek. Wśród nich byli również komendanci poszczególnych służb podległych MSWiA oraz zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

– Każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli. Od ponad roku są na pierwszej linii tej trudnej walki z pandemią koronawirusa. Służby mundurowe każdego dnia wypełniają zadania na rzecz ograniczenia rozwoju pandemii w Polsce – powiedział wiceminister Błażej Poboży, odpowiedzialny za służbę zdrowia MSWiA. Jak dodał, proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych rozpoczyna się tydzień przed planowanym terminem.

Podczas konferencji pierwsze dawki szczepionek przyjęli: gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, major SOP Paweł Olszewski – komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SG Jacek Bajger – zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz gen. Andrzej Leńczuk – zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności. Dlatego też gorąco zachęcam moje koleżanki i moich kolegów, aby włączyć się do procesu szczepień – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk komendant główny Policji, najliczniejszej służby podległej MSWiA. Policja stała się także formacją koordynującą proces szczepienia wszystkich służb mundurowych.

W szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym zaszczepieni zostali również pierwsi funkcjonariusze poszczególnych służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej: sierżant Paulina Zielińska i młodszy aspirant Andrzej Brodowski (funkcjonariusze Policji), kapitan Łukasz Faralisz oraz brygadier Sławomir Sierpatowski (funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej), porucznik SOP Izabela Nowogórska oraz starszy chorąży SOP Wiesław Beczek (funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa), plutonowa SG Angelika Jabłońska oraz starszy sierżant SG Damian Wójciak (funkcjonariusze Straży Granicznej), podporucznik Agnieszka Tracz oraz starszy kapral Mateusz Bronk (funkcjonariusze Służby Więziennej). Szczepień dokonywali prof. Waldemar Wierzba – dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz dr n. med. Artur Zaczyński – zastępca dyrektora CSK MSWiA ds. medycznych.

Dzisiejsze wydarzenie zainaugurowało proces szczepień służb mundurowych w Polsce. Kolejni funkcjonariusze będą systematycznie szczepieni na terenie całego kraju.

– Proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych będzie się odbywał w szpitalach węzłowych i łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA – podkreślił wiceminister Błażej Poboży. Procesem szczepień będą objęci także m.in. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy górscy i wodni, wykonujący działania ratownicze.