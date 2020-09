Rozpoczyna się II Wołowski Miesiąc Seniora

Wykłady, projekcja filmu, olimpiada i koncert złożą się na II Wołowski Miesiąc Seniora. Pierwsze wydarzenia już 4 października.

PROGRAM II WOŁOWSKIEGO MIESIĄCA SENIORA:

04.10.2020 r. (niedziela)

– godz. 10:30 – Msza święta w intencji seniorów

– godz. 18:00 – V Koncert XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Cantus Organi” Inauguracja II Wołowskiego Miesiąca Seniora. Miejsce: Kościół pw. św. Wawrzyńca w Wołowie

06.10.2020 r. (wtorek)

– godz. 17:00 – Wykład pt.: 4 kroki do utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+ Wykładowca Piotr Łącki (autor książki „Żyj pełnią życia”) opowie o tym, co zrobić, by utrzymać sprawność fizyczną i umysłową w wieku 60+. Miejsce: Wołowski Ośrodek Kultury (sala widowiskowa)

12.10.2020 r. (poniedziałek)

– godz. 17:00 – II Wykład pt.: Na krańcu świata. Ponad pięciomiesięczna podróż psychologa Piotra Łąckiego przez 14 krajów Azji była okazją do tego, by podpatrzeć, jak żyją osoby po 60-tce. Jak żyją ludzie na krańcu świata? Czego możemy się od nich nauczyć? W ramach spotkania wyruszymy w niezwykłą podróż w najodleglejsze zakątki Azji. Odwiedzimy m.in. niezliczone wyspy Indonezji i poznamy sekrety miejscowej kuchni; poznamy losy Jean-Pierre’a, który emeryturę postanowił spędzić w Indiach; udamy się do znanej ze stulatków Japonii oraz dowiemy się, jak w Wietnamie motor może służyć do codziennej gimnastyki. Wystąpienie łączy prezentacja pięknych widoków, niesamowitych historii spotkanych ludzi oraz inspiracji z odległych krajów, jak zadbać o utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej w wieku 60+. Miejsce: Wołowski Ośrodek Kultury (sala widowiskowa)

13.10.2020 r. (wtorek)

– godz. 10:30 – Dyskusyjny Klub Książki „Bibliofile” comiesięczne spotkania z książką, zawsze przy kawie. Miejsce: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie

14.10.2020 r. (środa)

– godz. 18:00 – Projekcja Filmu: IKAR. Legenda Mietka Kosza. „Ikar. Legenda Mietka Kosza” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego matka (Jowita Budnik), oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowiadać świat. Miejsce: Wołowski Ośrodek Kultury (sala widowiskowa)

19.10.2020 r. (poniedziałek)

– godz. 17:00 – Olimpiada Dobrego Rocznika w Kręglach. Zasady: W zawodach startują cztery osoby w tym składzie musi być przynajmniej jeden senior. Suma zdobytych punktów decyduje o zwycięstwie w konkurencji. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę w postaci – weekendu dla czterech osób w Polanicy Zdroju. Zgłoszenia drużyn do 15.10.2020 r. nr tel. 71 319 13 30 lub tel. kom. 510 249 946. Miejsce: Kręgielnia w Wołowie, ul. Kolejowa

30.10.2020 r. (środa)

– godz. 12:00 – Zakończenie obchodów II Wołowskiego Miesiąca Seniora. Koncert z cyklu Retro Melodie: BURSZTYNY. Mała Orkiestra Dancingowa wykonujący utwory Piotra Szczepanika. Projekt ten realizuje: Olga Stopińska (wokal), Michał Marecki (pianino), Filip Jurczyszyn (gitara basowa). Miejsce: Wołowski Ośrodek Kultury (sala widowiskowa)