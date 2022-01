Ruszają zapisy na zimowe półkolonie

Ruszają zapisy uczniów szkół podstawowych na Zimowe Półkolonie Gminne organizowane przez Gminę Wołów oraz Wołowski Ośrodek Kultury.

Terminy turnusów:

– I turnus – 31.01-04.02.2022

– II turnus – 07.02-11.02.2022

Koszt udziału w jednym turnusie – 280,00 zł

NR KONTA 62 9598 0007 0200 3785 2002 0001

w tytule przelewu prosimy wpisać „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA”



Organizatorzy zapewniają posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz zajęcia tematyczne, w dwóch tematach do wyboru.

– „Różne oblicza aktywności” to zajęcia rekreacyjno-sportowe w niecodziennym wydaniu. Zajęcia dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek wzbogacony o dodatkowe zajęcia artystyczne.

– „Obudź w sobie kreatywność” to cykl warsztatów kreatywno-artystycznych uzupełnione o zajęcia sportowe. Coś dla osób lubiących prace manualne.

Szczegółowy plan zajęć podczas półkolonii zostanie dopasowany do wieku uczestników na etapie zapisów.

Zimowe Półkolonie Gminne będą realizowane w Szkołach Podstawowych w Wołowie. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika półkolonii: obuwie zmienne, bidon na wodę, ubranie stosowne do pogody (płaszcz przeciwdeszczowy, nieprzemakalne buty, itp).

UWAGA!

Karty zgłoszenia przyjmowane są od 10-25.01.2022r. —> KARTA ZGŁOSZENIA

Istnieje również możliwość uzupełnienia karty na miejscu, w Wołowskim Ośrodku Kultury.



Jedynie wypełnienie karty zgłoszenia oraz dokonanie opłaty za udział w turnusie jest gwarancją miejsca.

Każda osoba, która wypełni poprawnie kartę oraz dokona opłaty do 25.01 ma zagwarantowane miejsce.



WOK nie wysyła żadnego dodatkowego potwierdzenia o uczestnictwie w półkolonii – jeśli wypełniłeś kartę w terminie oraz dokonałeś opłaty masz miejsce zagwarantowane.



Informacje i szczegóły: 71 389 26 43