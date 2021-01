Transport uruchomił Urząd Miejski w Wołowie.

Propozycja jest skierowana do seniorów powyżej 70. roku życia i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu gminy Wołów. Wszystkie te osoby, które mają umówiony termin szczepienia przeciwko COVID-19, a mają ograniczoną możliwość samodzielnego dotarcia do punktu szczepień proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 690 002 800 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.