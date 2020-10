Rząd wprowadzi pełny lockdown? Będzie zakaz przemieszczania się?

Jeśli do piątku koronawirus nie zwolni, można się szykować na pełny lockdown – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

– To może być wysłanie całej oświaty na naukę zdalną czy zakaz poruszania się poza dojazdem do pracy – mówi jeden z rozmówców gazety. Wszystko zależy od tego, czy zauważalne staną się efekty obostrzeń z połowy października: poszerzenia czerwonych stref, odesłania młodzieży na e-lekcje.

Jeśli tempo zachorowań się nie zmniejszy, pod koniec tygodnia premier może podjąć decyzję o kolejnych obostrzeniach. – To może być wysłanie reszty szkół na naukę zdalną, zakaz przemieszczania się poza dojazdem do pracy – informuje dziennik. To o tyle możliwe, że w przyszły weekend jest Wszystkich Świętych – to moment, kiedy większość odwiedza cmentarze oraz rodziny.