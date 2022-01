Smakowita oferta, spotkania z dobrym jedzeniem, ciekawą kulturą, inspirującymi ludźmi

Zapraszamy do rozmowy z Jarosławem Paczkowskim, prezesem Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich.

– Co kryje się pod nazwą Krainy Łęgów Odrzańskich?

– Kraina Łęgów Odrzańskich to porozumienie społeczno – publiczno – gospodarcze, któremu zależy na rozwoju obszarów wiejskich, czyli naszego miejsca do życia, jednocześnie przy założeniu, iż żadna grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. Realizujemy swoją misję za pomocą Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej swoim zasięgiem obszar 12 gmin wzdłuż Odry od Wrocławia do Głogowa, traktując ją bardzo poważnie gdyż na wytyczone kierunki działania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Jest to instrument terytorialny – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest przede wszystkim lokalnym instrumentem najlepiej dopasowanym do potrzeb gminnych, a więc koncentruje się na potrzebach i problemach lokalnych, wspierając tworzenie sieci wzajemnych kontaktów różnych podmiotów.

– Jak zaczynaliście, jaki był początek Łęgów?

– Nie od razu była to Kraina Łęgów Odrzańskich. Zaczynaliśmy jeszcze w okresie przedakcesyjnym a pierwsze formalne zawiązanie grupy partnerskiej nastąpiło 2002 roku na konferencji w Ścinawie. Powołane zostało Partnerstwo Doliny Środkowej Odry w skład

którego weszło 19 przedstawicieli samorządów, nadleśnictw, biznesu i organizacji pozarządowych, a w ramach utworzonego w 2004 roku Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, przyznawaliśmy pierwsze środki finansowe na małe, lokalne projekty związane ze Szlakiem Odry.

Na przełomie 2005 i 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Leader + realizowane były prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, które trwają po kolejnych zmianach związanych z kolejnymi Perspektywami finansowymi aż do dziś. W trakcie tych lat wyłonili się nowi lokalni liderzy, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które do dzisiaj angażują się w prace partnerstwa i są aktywnymi członkami obecnego Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Po drodze funkcję Lokalnej Grupy Działania pełniła Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry realizując w latach 2007 – 2008 projekt pn.: „Rozwój Doliny Środkowej Odry – ludzie, przyroda, kultura, wieś” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ (schemat II).

Władze Fundacji zdecydowały o powołaniu Stowarzyszenia przejmującego rolę Lokalnej Grupy Działania. Jednym z powodów było formalne przystąpienie gmin, tak aby mogły zostać pełnoprawnymi członkami organizacji. Zdecydowano również o powiększeniu obszaru partnerstwa o gminy na południowym krańcu obszaru, czyli o gminę Miękinia oraz Brzeg Dolny. Nowe stowarzyszenie powstało na zebraniu założycielskim w dniu 18 sierpnia 2008r. w Prochowicach. Partnerstwo zmieniło nazwę z Partnerstwa Doliny Środkowej Odry na Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

– Kto może do Was dołączyć?

– Dostęp jest właściwie nieograniczony, ale ważnym elementem jest dotychczasowa działalność, doświadczenie a przede wszystkim uzyskanie rekomendacji od jednego z członków Stowarzyszenia. Najważniejsze jednak jest dla Nas to w jakim stopniu potencjalny podmiot swoim profilem działalności jest w stanie wnieść coś pozytywnego do naszych struktur. Wiedzę, umiejętności, innowacyjność. W takich przypadkach to sami zapraszamy do złożenia deklaracji członkowskiej. Może to być również Kurier Gmin, którego członkostwo odebralibyśmy jako patronat medialny.

– Nad czym się obecnie koncentrujecie?

– Na budowie marki Krainy Łęgów Odrzańskich opartej o zasoby turystyczne obszaru poprzez: informowanie, edukowanie partnerów oraz rozwijanie stałych narzędzi promocji tras i atrakcji turystycznych regionu jak portale www, w tym www.szlakodry.pl czy www.dźwiękowyszlakodry.pl. Wspieramy identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwiając włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej poprzez certyfikowanie znakiem “KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji naszego regionu. Stawiając na lokalność, promujemy i rozwijamy zieloną turystykę, czyli turystykę przyjazną, łagodną, zaangażowaną i odpowiedzialną. Turystykę w stylu slow, realizowaną poprzez operację własną pn. “SLOWŁĘG”, w ramach, której sięgamy po turystykę tematyczną, by nie tylko jeszcze lepiej promować Krainę Łęgów Odrzańskich, ale także tworzyć jeszcze bardziej urozmaiconą ofertę turystyczną. Innymi słowy chcemy stworzyć smakowitą ofertę spotkania z dobrym jedzeniem, ciekawą kulturą, inspirującymi ludźmi i kojącą odrzańską przyrodą a kwintesencją tego jest działający na terenie Opactwa Cystersów w Lubiążu pod naszym szyldem sklepik z galerią produktów lokalnych i rękodziełem.

– Co daje wam motywację i satysfakcję?

– Motywujące są rozmowy i bezpośrednie spotkania z producentami i usługodawcami. Ich potrzeby, problemy do rozwiązania oraz pomysły których nie brakuje. Możliwe jest to dzięki prawie codziennym kontaktom z poprzez prowadzenie galerii rękodzieła i sklepiku w Lubiążu na terenie Opactwa Lubiąż nazywanego przez Nas Przystankiem Łęgi. Nie są to spotkania doraźne co jakiś czas przy okazji warsztatów, szkoleń czy konferencji a stałe wręcz fizyczne uczestniczenie w swego rodzaju kooperatywie (Łęgowa Pętla Dostaw) promującej produkty lokalne jak łęgowy kosz prezentowy, z satysfakcją obserwując pozytywne reakcje na Nasze działania zarówno wśród konsumentów jak i producentów, przyczyniając się tym samym do budowania krótkich łańcuchów dostaw, wokół których w nadchodzącej perspektywie UE skoncentrowane będą działania na obszarach wiejskich. My się przygotowujemy już teraz, żeby wytworzyć odpowiednie mechanizmy.

Satysfakcję przynoszą nam reakcje i opinie konsumentów i ich zaskoczenie na jakość produktów, zrozumienie i świadomość, że unikatowego rękodzieła nie da się porównać z jednorazowymi bibelotami z marketów, które są kwintesencją kultury i czasów, w których żyjemy na zasadzie kup, zużyj, wyrzuć. Nasze działania to umożliwienie zakupu produktów tworzonych z pasją często nieodtwarzalnych, co nie ułatwia handlowanie nimi.

– Gdzie można kupić Wasze produkty?

– Zaczęło się od wdrożenia pomysłu Łęgowego Kosza prezentowego produktów lokalnych. Mianowicie zapakowania produkty przetworzone do wiklinowego koszyka jako promocyjnego i okazjonalnego sposobu zwrócenia uwagi na to co mamy lokalnie, co wytwarzamy na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich. Realizując działanie Akademia Designu Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach Projektu Marki Lokalne Dolnego Śląska w założeniach chcieliśmy zmienić dotychczasowe podejście do rękodzielnictwa jako tradycyjnego rzemiosła na zasadzie tylko i wyłącznie odkrywania pasji i umiejętności. Dlatego chcieliśmy nadać temu nowy wymiar, rzucić nowe spojrzenie na rękodzieło i sposób jego prezentacji i w efekcie sprzedaży. Zrobić kolejny krok, od poznawania produktów lokalnych do przejścia w stan przygotowania produktów do ich sprzedaży. Wdrażając tym samym założenia strategii marketingowej, w której istotną rolę odgrywa lejek sprzedażowy, będący swego rodzaju podróżą klienta od pierwszego kontaktu z marką do zakupu i korzystania z usługi. Etapów sprzedaży jest kilka i do każdego kolejnego przechodzi coraz mniej klientów. Powody rezygnacji z usługi i produktów na każdym etapie mogą być inne, ważne żeby być świadomym tego. Powody mogą być różne, może to być brak etykietki, estetycznego opakowania lub ciekawej historii o powstaniu tego produktu, wszystko to co jest ważne dla klienta. Skończyło się na tym, że w pomieszczeniach wynajmowanych na zajęcia akademii zorganizowaliśmy sklepik z produktami lokalnymi podzielony na galerię rękodzieła i sklepik z produktami przetworzonymi, w którym dominują soki i przetwory owocowe i warzywne oraz miody z różnych pasiek jak również coraz popularniejsze owocowe i ziołowe herbatki, w tym absolutnie unikatowe, bo oznaczone certyfikatem ekologicznym herbaty konopne. Są one dostępne również w lokalnych sklepikach, najczęściej prowadzonych przez naszych producentów lub w punktach oferujących usługi turystyczne, a zasady ich zakupu są opisane w zakładce https://lgdodra.pl/punkty-sprzedazy/.

– Jakie plany na najbliższy czas?

– Najbliższe miesiące to dalsza przygoda z produktami i usługami prowadząca do wzmacniania marki KŁO. Duże nadzieje wiążemy z systemem certyfikacji lokalnych produktów, usług czy wydarzeń KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA, którego celem jest wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Znak jest przyznawany najlepszym produktom, usługom i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest gwarantem jakości i związku z regionem, czyli tego, czego szukają potencjalni turyści i klienci. Na bazie nazwijmy ich beneficjentów marki chcemy przygotować nową ofertę turystyczną, Slowłęg, skupionej na głębszym i bardziej świadomym poznawaniu regionów spróbowanie czegoś dobrego, lokalnego i niepowtarzalnego oraz zabranie tego ze sobą do domu.

Przyczynić ma się temu również inwestycja w Centrum Produktu i Usług Lokalnych planowane do wybudowania w ramach Projektu Współpracy na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Ścinawie. Marzy się nam sieć maszyn vendingowych (automatycznych szaf sprzedażowych), w których można zakupić produkty lokalne. Pierwsza już stoi w Lutyni w Maciejowym Sadzie!

Mamy również przygotowane scenariusze wycieczek turystycznych, rowerowych, pieszych dla turystów nastawionych na poznawaniu przyrody, dziedzictwa regionu. Przygotowaliśmy ku temu tablice informacyjne wraz z quer codami przenoszącymi na dedykowane danemu obszarowi, podstrony na www.szlakodry.pl. Dzięki zastosowaniu quer codów na tablicach można cały czas modyfikować, wprowadzać lub pinować/dodawać nowe destynacje turystyczne jak i mapy na podstronie. W związku z rozwojem spektrum działań Stowarzyszenia i przygotowujemy się do opracowania strategii rozwoju samego Stowarzyszenia, czyli nie obszaru, na którym działamy a rozwoju instytucjonalnemu Stowarzyszenia, co może mieć kluczowy wpływ na dalszy rozwój marki Krainy Łęgów Odrzańskich.