Spółka zakupiła nowy sprzęt do oczyszczalni ścieków

W wołowskiej oczyszczalni ścieków zainstalowano nowe urządzenie.

To płuczka piasku ma za zadanie oczyszczać piasek z zawiesiny organicznej. – Dzięki wyposażeniu jej w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, przystosowana została do pracy w terenie otwartym, w warunkach zimowych – informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie.

Jak podkreśla Prezes PWK Wołów Rafał Borzyński zastosowanie nowego urządzenia w procesie technologicznym zredukuje ilość piasku do zagospodarowania, co da wymierne efekty w kosztach przekazania odpadów do utylizacji. Wartość tej inwestycji to ponad 113 tys. zł.