Strażacy pomogli motorowerzyście. Nietypowe zdarzenie i apel ratowników

Strażacy z Wołowa i Lubiążą pospieszyli wczoraj z pomocą poszkodowanemu motorowerzyście.

– Zostaliśmy zadysponowani do pomocy przy uwięzionej dłoni motorowerzysty w łańcuchu napędowym – relacjonują strażacy. – Nasze zadanie polegało na uwolnieniu palców z zębatki motoroweru. Po uwolnieniu poszkodowanego przekazaliśmy go zespołowi ratownictwa medycznego. Został on odwieziony do szpitalem celem dalszej diagnostyki i pomocy.

Strażacy podkreślają także, że niesprecyzowana informacja o miejscu zdarzenia wydłużyła ich dojazd. – Apelujemy do wszystkich, żeby dokładnie podawać miejsce zdarzenia co powoduje szybszą pomoc z naszej strony – piszą.

źródło: OSP Lubiąż