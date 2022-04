Strażacy z OSP Krzydlina Mała otrzymali certyfikaty

Gala wręczenia certyfikatów Krainy Łęgów Odrzańskich za nami. Podczas rozdania nagród, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej odebrała dwa Znaki jakości.

– Nasza jednostka odebrała aż dwa certyfikaty na działalność edukacyjno-szkoleniową, którą prowadzimy, oraz na miejsce spotkań, sportu i odpoczynku “Sołtysówka” – informują strażacy z OSP. – Serdecznie dziękujemy komisji nadającej certyfikaty Kraina Łęgów Odrzańskich za docenienie naszej codziennej pracy w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych z naszej miejscowości oraz Gminy Wołów. Dziękujemy również za docenienie wszystkich mieszkańców Krzydliny Małej. To współpraca Pana Sołtysa, Rady Sołeckiej, Mieszkańców wsi Krzydlina Mała, Gminy Wołów, strażaków OSP Krzydlina Mała, którzy wspólnymi siłami utworzyli “Sołtysówkę”, oraz aktywnie biorą udział w jej rozwoju, co pozwala nam tworzyć to miejsce coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne. A to dopiero początek. Pomysłów mamy dużo i dalej działamy dla mieszkańców wsi Krzydlina Mała oraz Gminy Wołów – dodają.

Gratulujemy i życzymy dalszej tak owocnej pracy.

