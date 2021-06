Szczepienia są skuteczne

Rozmowa z doktorem Pawłem Grabkiem, lekarzem rezydentem z oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Jak ważne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego?

Od pierwszej fali pandemii pracuję z pacjentami z Covid-19, obecnie w szpitalu tymczasowym w Legnicy. Apele o przestrzeganie reżimu sanitarnego z naszego punktu widzenia są bardzo istotne, bo realnie przyczyniają się do spadku liczby chorych. W szpitalu widać wyraźnie, że gdy rząd wprowadza jakieś obostrzenia, to za kilka tygodni pojawia się tendencja spadkowa w zakażeniach Covid-19. Mówiąc o reżimie sanitarnym, mam na myśli noszenie maseczek, zachowywanie odstępów, dezynfekcję i mycie rąk, jak też przestrzeganie zasad, dotyczących dozwolonej liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych, korzystania z obiektów usługowych, handlowych, sportowych, kulturalnych i innych. Od stosowania tych zasad naprawdę wiele zależy.

dr Paweł Grabek, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Czy odpowiedzialna postawa mieszkańców ułatwia pracę medykom?

To, co Polacy mogą zrobić, żeby zwalczyć pandemię, to stosować się do zasad wprowadzanych przez władze i przez służby medyczne. Ze swojej strony jako medycy możemy leczyć chorych na Covid-19, a teraz także szczepić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Jednak przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, które obowiązują nas wszystkich podczas pandemii, jest kluczem, żeby wygrać z koronawirusem. Wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie, naszych bliskich i całe społeczeństwo powinno być też skorzystanie ze szczepień, dostępnych obecnie dla wszystkich Polaków.

Co powiedziałby Pan Doktor osobie, która nie chce się zaszczepić?

Wiele osób jest sceptycznych względem szczepienia, choć opinie specjalistów są jednoznaczne – bezdyskusyjnie należy się zaszczepić przeciw Covid-19. Osobom, które mają wątpliwości, możemy przedstawić nasze doświadczenia, bo zajmujemy się tym od pierwszego dnia, kiedy szczepionki trafiły do Polski, czyli od końca grudnia. Szczepienia to aktualnie najlepsza broń w walce z koronawirusem, o czym świadczy sytuacja w środowisku medycznym i w domach pomocy społecznej. Podczas pierwszej i drugiej fali koronawirusa mieliśmy bardzo dużo zakażeń wśród personelu medycznego. Podobnie było w domach pomocy społecznej, często z tragicznymi konsekwencjami. Obecnie, kiedy szczepienia ruszyły, nie mamy już zachorowań w domach pomocy społecznej w Legnicy, w Legnickim Polu i Brennik, gdzie jest duży procent zaszczepionych. Notabene, w latach 1960. obecny DPS w Brenniku służył jako szpital zakaźny podczas epidemii ospy, a wówczas wiele osób się zaszczepiło, bo nie było rozwiniętych ruchów antyszczepionkowych i dzięki temu można było zapobiec tej epidemii. Powinniśmy brać przykład z tamtych lat i nie mieć żadnych wątpliwości co do szczepień. Innym dowodem na skuteczność szczepień jest tak zwana grupa zero, szczepiona na początku, czyli personel medyczny. W tej chwili widzimy, że w praktyce nie zdarzają się zachorowania wśród lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia. Dzięki szczepieniom czujemy się dużo bezpieczniej w codziennej walce o zdrowie pacjentów cierpiących na Covid-19. Oczywiście przestrzegamy też zasad reżimu sanitarnego, do czego nieustannie zachęcam wszystkich. Po czterech miesiącach od pierwszych szczepień możemy powiedzieć, że szczepionki są skuteczne i faktycznie działają. Pojawiają się pytania dotyczące odczynów i reakcji poszczepiennych, ale są to ułamki promili, może kilka przypadków na milion. W Legnicy zaszczepiliśmy kilkadziesiąt tysięcy osób i były tylko drobne reakcje, jak gorączka czy bóle ramienia, które trwają 1-2 dni. Na oddziale „covidowym” mieliśmy też osoby, które nie wierzyły w koronawirus albo nie chciały się zaszczepić. Kiedy jednak przechodziły bardzo ciężko tę chorobę, to z reguły powtarzały, że już inaczej podchodziłyby do tego tematu. Dlatego zachęcam wszystkich do szczepień, do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i przez to do skutecznej walki z epidemią.

